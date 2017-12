LUCHI/ Lucia Carmignani alla conquista dell’Ariston (Sarà Sanremo 2018)

Lucia Carmignani in arte Luchi è tra i concorrenti in gara questa sera a Sarà Sanremo su Rai 1 con il brano Gli amori della mente. In palio un posto all’Ariston nel prossimo Festival.

15 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Federico Russo conduce Sarà Sanremo

A 10 ANNI I PRIMI TESTI

Sarà Sanremo è il format televisivo di Rai 1 che rappresenta un importante trampolino di lancio per le sedici promesse delle musica italiana a caccia di uno dei sei posti disponibili nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018. Tra gli aspiranti c’è anche la talentuosa Lucia Carmignani, meglio conosciuta dai fan con il nome d’arte di Luchi. Nata a Pisa il 2 settembre del 1997, Luchi è in gara con il brano Gli amori della mente. La sua è una innata passione per la musica (ha iniziato a scrivere i primi test quando aveva da poco compiuto dieci anni di età) che ha saputo coltivare ed arricchire negli anni prendendo lezioni private di canto ed esibendosi in locali della sua città e provincia. Nel 2014 ha partecipato e vinto il Festival del DisCanto ottenendo il premio per la migliore interpretazione con il brano da lei stessa scritto Stracci sul cuore. Pochi mesi più tardi ha pubblicato il primo album con i singoli Mani di Grando e Riflessa nel mio specchio. Negli ultimi anni si è imposta in altri concorso canori quali il Premio Ciampi e il Festival di Ghedi con il brano Importante.

LUCHI, LA GIOIA SUI SOCIAL

Lucia Carmignani in arte Luchi è in gara a Sarà Sanremo con la canzone Gli amori della mente. Un bellissimo brano da lei scritto che le sta dando enormi soddisfazioni come del resto si evince dal post pubblicato sul proprio profilo social una volta saputo del suo accesso a Sarà Sanremo: “Con le lacrime agli occhi e il cuore che scoppia vi dico che questa soddisfazione oggi è arrivata come la vittoria più grande. Per la bambina da Marina di Pisa che inventava le canzoni nel giardino della scuola questo è un sogno diventato realtà. Vi dirò di più quando avrò riacquistato pieno controllo delle mie facoltà, intanto sono sotto shock ma volevo dirvelo! Grazie, grazie di tutto a tutti e per tutto!”. Vedremo se Luchi saprà fare un ulteriore passo in avanti arrivando al mitico palco dell’Ariston.

