La strada di casa, fiction / Ultima puntata: Fausto Morra salva la sua famiglia da Michele

L'ultima puntata de La strada di casa si è conclusa ieri con un finale ricco di colpi di scena. Fausto Morra, infatti, è riuscito a salvare la sua cascina, ma...

15 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Finale non scontato per La strada di casa, che ieri sera ha chiuso la sua prima stagione con una puntata piena di colpi di scena. La risoluzione dell'enigma sulla morte di Paolo Ghilardi si è infatti delineata attraverso serie di vicende che si sono susseguite a ritmo incalzante, con un'esposizione che si è distaccata dalla narrazione lenta adottata dai primi cinque episodi della serie. Fausto, dopo aver sospettato di Lorenzo a causa dei flashback nella sua mente, ha scoperto che a uccidere il veterinario dell'Asl non è stato suo figlio e che il ragazzo, dopo aver trovato il corpo senza vita sull'asfalto, ha deciso di trasportarlo lontano dalla Cascina Morra per evitare che i sospetti ricadessero su suo padre. Libero finalmente dai sensi di colpa e dall'ombra dei sospetti, Fausto è diventato l'eroe positivo della serie, combattendo contro tutto e tutti per riscattare il suo nome e quello della sua famiglia. Accompagnato in questa avventura dal suo ex amico Ernesto Baldoni, il protagonista è riuscito quindi a fare arrestare Michele, da sempre complice dei Crespi, ma nel suo ultimo viaggio, terminato con un finale inatteso, non è riuscito più a percorrere la tanto agognata strada di casa.

IL VERO COLPEVOLE

Dopo sei puntate di accuse e sospetti, si è delineata finalmente la verità sull'omicidio di Paolo Glilardi, morto non per mano di Fausto Morra, come tutto sembrava suggerire, ma a causa dell'intervento inaspettato di Michele. L'assassino, infatti, ha incontrato Ghilardi in piena notte, la stessa in cui Fausto è rimasto coinvolto nell'incidente che gli ha stravolto la vita, ma dopo averlo ucciso non è riuscito a occultare il suo corpo a causa dell'arrivo improvviso di Lorenzo. Michele, che per molti anni è stato l'ancora alla quale la famiglia Morra si è aggrappata, era in realtà al servizio dei fratelli Crespi, che proprio grazie alle sue continue interferenze nei piani per risollevare le sorti della cascina, sono riusciti più volte a ostacolare il rilancio dell'azienda. I sedicenti finanziatori del consorzio, infatti, erano proprio i due perfidi malviventi, che con il contributo di Michele si sono infiltrati fino ad arrivare al cuore della famiglia di Fausto. Fondamentale, nella ricerca della verità, il contributo di Lorenzo, che dopo aver scoperto la verità su colui che considerava un amico è riuscito a ottenere il riscatto per sé e per suo padre.

