Luca Onestini e Ivana Mrazova/ E' scoppiato l'amore? Insieme in hotel e sui social (Grande Fratello Vip 2)

Luca Onestini e Ivana Mrazova sempre insieme: l'ex tronista e la modella ceca del Grande Fratello Vip 2017 insieme a Verona e sui social. Fans al settimo cielo.

15 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono diventati praticamente inseparabili. Entrambi single, continuano a frequentarsi con assiduità alimentando i rumors che li vorrebbero insieme, felici e innamorati. Da quando Ivana Mrazova ha annunciato la fine della sua relazione con Alessandro Allevato, infatti, il gossip si è scatenato. I fans monitorano tutti i movimenti dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip beccandoli insieme a Peschiera del Garda. Come se non bastasse, da alcune storie pubblicate da Luca e Ivana, i fans avevano intuito che i due potessero trovarsi nello sesso albergo. La conferma è arrivata direttamente dall’Instagram Stories dell’ex tronista di Uomini e Donne che ha pubblicato un breve filmato in cui non c’è solo una bellissima Ivana ma anche Raffaello Tonon. Tutti e tre, dunque, si trovano dalle parti di Verona. Ufficialmente, Luca e Ivana continuano ad essere amici ma i fans sono sicuri che tra i due ci sia qualcosa di più.

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA, E’ AMORE

Luca Onestini e Ivana Mrazova si dichiarano semplici amici ma il feeling che c’è tra i due, nato nella casa del Grande Fratello Vip 2017 sta diventando sempre più forte. Luca e Ivana hanno così trascorso del tempo insieme in hotel. I due, tuttavia, per il momento, non si sono ancora concessi una serata intima. Luca e Ivana, infatti, pur frequentandosi spesso, sono sempre in compagnia degli altri ex gieffini, in primis di Raffaello Tonon da cui Luca è diventato praticamente inseparabile. Oltre ai fans, anche Tonon fa il tifo per la coppia che potrebbe presto uscire allo scoperto. La presenza di Luca e Ivana nello stesso albergo non è passata inosservata agli occhi dei fans che si sono subito divisi in due gruppi: quelli che sperano nella nascita di un grande amore tra Luca e Ivana e quelli che parlano di business. Cosa succederà, dunque, tra Luca e Ivana. La giornata trascorsa insieme in hotel sarà stata galeotta?

