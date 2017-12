MACHETE KILLS/ Su Rai 4 il film con Danny Trejo e Mel Gibson (oggi, 15 dicembre 2017)

Machete Kills, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 15 dicembre 2017. Nel cast: Danny Trejo, Mel Gibson e Charlie Sheen, alla regia Robert Rodriguez. La trama del film nel dettaglio.

15 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film d'azione in seconda serata su Rai 4

NEL CAST DANNY TREJO

Il film Machete Kills va in onda su Rai 4 oggi, venerdì 15 dicembre 2017, alle ore 23.15. Una pellicola d'azione e commedia uscita nelle sale cinematografiche nel 2013 ed è stata prodotta tra USA e Russia con la direzione di Robert Rodriguez. Protagonista del film è Danny Trejo, l'attore statunitense di origine messicana, dai tratti somatici suggestivi tali da donargli caratteristiche di maschera. Tra gli altri attori del cast figurano Mel Gibson, Charlie Sheen, Michelle Rodriguez, Antonio Banderas e persino Lady Gaga. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

MACHETE KILLS, LA TRAMA DEL FILM

Il film parla di un'operazione contro i narcotrafficanti in Messico in cui si verificano strani episodi. La trama, poi, ben presto sfocerà in cospirazioni e progetti apocalittici rivolti soprattutto contro il potere governativo statunitense, da parte di Luther Voz (Mel Gibson), che l'ex-agente Machete (Danny Trejo) dovrà fermare. Durante un'operazione contro i narcotrafficanti, l'ex-agente della polizia federale messicana Machete, scopre che alcuni uomini misteriosi stanno uccidendo dei delinquenti. La sua collega, inoltre, viene uccisa dal capo di questi individui perché la stessa ha scoperto la presenza di un missile in un camion. Machete poi si ritrova in arresto presso la polizia locale, comandata dallo sceriffo corrotto Doakes, che è intenzionato a impiccarlo, ma gli viene promessa l'amnistia in cambio di una sua collaborazione con il governo americano per fermare un folle narcotrafficante, Marcos Mendez, che vuole puntare un missile sulla Casa Bianca. Machete raggiunge Mendez e il suo braccio destro Zahor, ma scopre che entrambi erano ingaggiati dal potente capitano d'industria Luther Voz, il quale gli svela di voler ricolonizzare tutta la terra partendo da una stazione spaziale, dopo aver creato l'apocalisse tramite diversi missili sparsi per il globo. Machete, che era stato catturato per essere assoldato da quest'ultimo, riesce a fuggire ed assolda una guerrigliera messicana nemica dei cartelli e un mago dell'ingegneria. Tramite il tradimento di Blanca, eletta Miss Texas, che sosteneva di fargli incontrare il presidente degli Stati Uniti (Charlie Sheen), Machete si ritrova nel deserto soccorso da un camionista messicano (Antonio Banderas), il quale, però, si rivela il delinquente El Chamaleòn, che vuole riscuotere la taglia sulla sua testa. Mentre Machete è costretto a scavarsi la fossa per la tomba, scopre un tunnel utilizzato dagli immigrati clandestini messicani per varcare il confine statunitense, attraverso il quale fugge, mentre il suo aguzzino, seguendolo, sbaglia uscita e si ritrova ucciso dagli ultranazionalisti impegnati contro gli immigrati. Arrivato nel quartier generale di Voz, dopo sanguinosi e rocamboleschi scontri, quest'ultimo riesce comunque a far partire il missile a cui però Machete si aggrappa riuscendo a disattivarlo. Ma Voz fugge sulla sua base spaziale.

