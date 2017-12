MARA VENIER/ Torna a Domenica In? Le ipotesi per “aiutare” le Parodi

Secondo il settimanale Novella 2000 la Rai starebbe pensando a Mara Venier per risollevare le sorti di Domenica In, condotto dalle sorelle Cristina e Benedetta Parodi.

15 dicembre 2017

Nonostante il sospiro di sollievo di domenica scorsa, libere dalla concorrenza di Barbara D’Urso che ha già chiuso per le vacanze “Domenica Live”, le sorelle Cristina e Benedetta Parodi continuano a raccogliere un basso consenso con la loro “Domenica In”. Lo storico programma della domenica pomeriggio di Rai 1 ha subito cambiamenti in corsa per sperare in un miglioramento, con tanto di stop per una settimana per un restyling del programma. Ma il programma non riesce a decollare. Secondo quanto rivela Novella 2000, in viale Mazzini si starebbe parlando di un nuovo arrivo per cercare di risollevare le sorti di “Domenica In”. Secondo il settimanale la Rai ha pensato Mara Venier, storica conduttrice del programma, che potrebbe condurre un segmento di “Domenica In” a partire dal nuovo anno, ora che l’avventura di Tu si que vales su Canale 5 si è conclusa. A gennaio 2018 su Canale 5 partirà ll’Isola dei Famosi, in cui negli ultimi anni Mara è stata opinionista in studio, ma per il momento per la nuova edizione sembra che Mediaset stia pensando a una staffetta di opinionisti.

IPOTESI CATERINA BALIVO

Ma sulle sorti di “Domenica In” circolano altre voci. Secondo il settimanale Oggi, la Rai starebbe pensando di sostituire le sorelle Parodi con Caterina Balivo, regina del pomeriggio di Rai 2 e che manca da Rai 1 dal 2010. Gira però un'altra voce, ripresa Dagospia nella sua rubrica di gossip: “Domenica In non è stata considerata soddisfacente”, nonostante l’assenza di Domenica Live, il programma di Rai 1 ha infatti intrattenuto 2.507.000 spettatori pari ad uno share del 14.4%. “L’ipotesi cancellazione resta in campo”, si legge su Dago. Che però avvalora anche la possibilità di un cambio al timone di “Domenica in": “Ma se il programma dovesse continuare la messa in onda potrebbe ridurre la durata e lasciare spazio anche a un nuovo volto molto popolare nella seconda parte del pomeriggio”.

