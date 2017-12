MARIA PIA TIMO E LAURA FREDDI/ Le frecciate all’ex Daniele Bossari (Bake Off Italia Celebrity)

Le showgirl Maria Pia Timo e Laura Freddi sono protagonisti della seconda puntata del talent culinario Bake Off Italia Celebrity condotto da Benedetta Parodi su Real Time.

15 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Laura Freddi concorrente a Bake Off Italia Celebrity

A TEATRO CON RICETTE D’AMORE

Nella seconda puntata del talent culinario Bake Off Italia Celebrity tra le coppie in gara c’è anche quella composta dalla showgirl, conduttrice ed attrice Laura Freddi e dall’ex volto comico di Zelig Maria Pia Timo. Le due artiste si ritroveranno a condividere i fornelli del fortunato talent dedicato al mondo della pasticceria in una serata all’insegna del divertimento e della beneficenza. Tra l’altro nell’ultimo periodo Laura Freddi e Maria Pia Timo hanno collaborato a teatro presentando la commedia Ricette d’amore. Una commedia scritta da Cinzia Berni e diretta dal regista Diego Bertiz nella quale si parla di quattro donne alle prese con differenti vicende in ambito amoroso tra situazioni divertenti ed appassionanti. Nel cast oltre alla Freddi e alla Timo ci sono Ketty Rosselli, la stessa Cinzia Berni e la presenza maschile Thomas Santu.

LAURA FREDDI E GLI "SPILLINI" ALL’EX DANIELE BOSSARI

In una recente intervista rilasciata alla rivista settimanale DiPiù, Laura Freddi ha avuto modo di parlare del vincitore della seconda edizione del reality Grande Fratello Vip Daniele Bossari. La Freddi in passato ha avuto una storia d’amore con Bossari e nell’intervista non ha risparmiato all’ex compagno una serie di frecciate: “Io e Daniele abbiamo vissuto un legame impetuoso.. Quando Bossari è entrato nella mia vita io avevo già alle spalle due rapporti molto importanti. Il primo con Paolo Bonolis e l'altro con il calciatore Fabio Galante. Poi conobbi Daniele e tra di noi fu subito passione intensa.. Andammo a vivere insieme. Mi ha tradito, ferendo la mia fiducia. E poi, quando ho scoperto chi era veramente Daniele e qual era la sua vera personalità, sono entrata in crisi. Ero turbata e in un solo pomeriggio ho traslocato dalla nostra casa e non ho voluto più sentirlo”.

