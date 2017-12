MARINA DI GUARDO E ANTONIO/ La scrittrice, mamma di Chiara Ferragni (Bake Off Italia Celebrity)

Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, e il compagno Antonio protagonisti della seconda puntata del talent culinario Bake Off Celebrity condotto da Benedetta Parodi su Real Time.

15 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni

UNA GRANDE PASSIONE PER LA SCRITTURA

Ai fornelli di Bake Off Italia Celebrity condotta su Real Time da Benedetta Parodi anche Marina Di Guardo assieme all’attuale compagno Antonio. Per chi non lo sapesse, Marina Di Guardo è la mamma della fashion blogger e web influencer (oltre 9 milioni di follower), Chiara Ferragni che tra pochi mesi renderà papà il rapper milanese Fedez. Marina Di Guardo tuttavia è anche conosciuta per essere una scrittrice capace di ottenere un buon successo con i propri libri. In una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale, ha parlato di come abbia iniziato a scrivere e di altri aspetti della propria vita: “Scrivere? L'ho sempre fatto, fin da bambina. In terza media hanno letto il mio tema davanti a tutta la classe: ho sentito l'emozione che danno le parole e ho pensato che fosse la cosa che amavo di più. Però poi ho seguito questa passione in modo discontinuo, privato.. Mi sono sposata a 23 anni, poi sono nate le mie figlie, abitavo a Cremona e lavoravo a Milano. Facevo la pendolare. Avevo poco tempo”.

MARINA DI GUARDO E L’ULTIMO ROMANZO “COM’È GIUSTO CHE SIA”

Nello scorso mese di gennaio, Marina Di Guardo ha pubblicato il proprio quinto romanzo, Com’è giusto che sia, edito dalla Mondadori. Nella stessa intervista oltre a parlare di questo romanzo di genere noir ha anche sottolineato come nel spronarla ad intraprendere la carriera di scrittrice siano state la sue figlie: “Poi a un certo punto sono state le mie ragazze a spronarmi. Mi hanno detto: se hai questo sogno di scrivere, prova a crederci, a farlo in modo serio. In quel periodo cominciavano anche a sganciarsi, Chiara era già indipendente e lavorava, Valentina e Francesca erano all'università.. Il mio thriller? Sono fantasiosissima, sì. Il mio compagno è preoccupato... Da spettatrice e lettrice di noir tengo molto che tutto torni, come un meccanismo; e che il finale sia sorprendente”.

