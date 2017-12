MAXIMUM RISK/ Su Iris il film con Jean-Claude Van Damme (oggi, 15 dicembre 2017)

Maximum Risk, il film in onda su Iris oggi, venerdì 15 dicembre 2017. Nel cast: Jean-Claude Van Damme, Lawrence Taylor e Carlos Gomez, alla regia Ringo Lam. Il dettaglio.

15 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

JEAN-CLAUDE VAN DAMME NEL CAST

Il film Maximum Risk va in onda su Iris oggi, venerdì 15 dicembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola d'azione datata 1996 che è stata prodotta da Roger Birnbaum e diretta da Ringo Lam, regista cinese di Hong Kong specializzato in film d'azione. Nel cast di Maximum Risk, accanto a Van Damme, spicca il giocatore di football americano Lawrence Taylor, afro-americano amatissimo sia nel mondo dello sport che in quello del cinema d'azione e sempre con la coppia Van Damme e Lam alla regia trovò conferma nel cast di 'Hell - Esplode La Furia'. Sempre da quel film anche un terzo attore, più conosciuto rispetto a Taylor, Carlos Gomez che ben si fece apprezzare nel film drammatico 'La Casa Di Sabbia E Nebbia' accanto all'Oscar Ben Kingsley e a Jennifer Connelly. La produzione di Roger Birnbaum per Maximum Risk ha assortito il casting del film puntando ad attori del circuito arti marziali, conscia del tipo di prodotto offerto, il genere è prettamente blockbuster, senza troppe pretese se non di appagare gli estimatori dei film d'azione ed arti marziali. Ma adesso, scopriamo nel dettaglio la trama del film.

MAXIMUM RISK, LA TRAMA DEL FILM

Alain Moreau (Jean-Claude Van Damme) è un poliziotto francese che svolge il suo servizio nella città di Nizza, un poliziotto come tanti, ligio al dovere e dalla vita tranquilla. La sua vita sarà però sconvolta dalla notizia di un fratello gemello, di cui ignorava l'esistenza, ucciso nella sua stessa città dalla mafia russa, Mikhail Suvorov, un nome datogli dopo l'adozione che divise i fratelli, ma questa rivelazione cambierà le cose. Iniziando ad investigare sul caso, Alain trova piste sull'altra sponda dell'oceano Atlantico, negli Stati Uniti, a New York City, città nella quale il poliziotto scopre che il fratello gemello militava nella mafia russa, un'attività criminosa che getta un alone di vergogna su Alain, comunque pronto ad andare sino in fondo per scoprire i motivi dell'omicidio e ricostruire la vita di un fratello mai conosciuto. La scoprirà investigando così come scoprirà che Mikhail, il fratello, voleva uscire dal giro criminoso della mafia russa e forse stava anche collaborando con l'F.B.I., forse il vero motivo che ha indotto i criminali a richiedere l'intervento dei sicari a Nizza. La somiglianza tra Alain e Mikhail, gemelli omozigoti, è davvero impressionante al punto di convincere i russi che Mikhail non sia stato giustiziato come richiesto ed in questo 'misunderstanding' inizieranno i grandi problemi per l'onesto poliziotto.

