Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback/ La data già annunciata in tv? (Grande Fratello Vip 2)

Il Grande Fratello Vip 2 ha consacrato la coppia formata da Daniele Bossari e Filippa Lagerback ma la data del loro matrimonio potrebbe essere stata annunciata a Mattino 5

15 dicembre 2017 Hedda Hopper

Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Con una bella dichiarazione avvenuta in diretta tv, su Canale 5, davanti a milioni di telespettatori volete davvero che la data del matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback non sia annunciata in tv? I due sposini sono pronti a dirsi sì ma prima di farlo, magari in diretta tv, dovranno sbrigare docmenti e fissare date e proprio oggi, 15 dicembre, nello studio di Mattino 5 si è parlato del possibile momento propizio per dirsi sì davanti alla loro amata Stella, a parenti e amici. Nel salotto di Federica Panicucci è stato ospite il conduttore e vincitore del Grande Fratello Vip 2 che, proprio in diretta tv, ha parlato della sua avventura nella casa e della famosa proposta di matrimonio alla compagna di una vita. Ovviamente il discorso si è spostato sulle imminenti nozze visto che tutti i telespettatori italiani non vedevano l’ora di scoprire i nuovi dettagli, saranno stati accontentati?

MATRIMONIO IN PRIMAVERA E SENZA ALCUNA TRASFERTA

Daniele Bossari ha voluto stuzzicare la curiosità dei suoi fan sottolineando che al momento i due si sono ritrovati e dopo aver passato notti insonni, adesso stanno cercando i mettere insieme i primi dettagli sulla cerimonia a cominciare proprio dalla data anche se, al momento, non c’è ancora nulla di certo e definitivo. L'unica cosa certa è che per vederli dirsi sì forse non dovremo aspettare molto visto che lo stesso promesso sposo ha parlato della primavera come momento propizio per loro: “Ieri c’è stato un primo avvicinamento. Sappiamo la primavera. Vorremmo potesse diventare una grande festa.” e per quanto riguarda la location non è prevista alcuna trasferta visto che lo stesso conduttore ha parlato di un posto accessibile a tutti, vicino Milano. Pronti per il prossimo dettaglio?

