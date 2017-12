NYVINNE/ Video, la cantante presenta il pezzo "Spreco Personale" (Sarà Sanremo 2018)

Video, Nyvinne presenterà al programma di Ambra Angiolini Sarà Sanremo il brano 'Spreco Personale', un pezzo che è destinato a rimanere subito impresso in mente.

15 dicembre 2017 Francesco Agostini

Nyvinne (web) a sarà Sanremo 2018

Tra i tanti concorrenti che desiderano partecipare al Festival di Sanremo, c'è anche Nyvinne, una giovane ragazza che è nata in Lussemburgo ma che vive a Domodossola. Quest'anno il Festival di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte, prevede che si passi una selezione durissima per arrivare in finale a febbraio, quando sul palco ci sarà Claudio Baglioni a condurre il tutto. Per ora, comunque, Nyvinne dovrà presentarsi al programma di Ambra Angiolini intitolato "Sarà Sanremo" e che prevederà una lotta serrata tra 18 contendenti che si battaglieranno sino alla fine. La selezione sarà durissima visto che gli 'invitati' (se così li possiamo chiamare) saranno solamente in 6 e tutti, davvero tutti, avrebbero le qualità per esserci. Una delle cantanti e vocalist più interessanti dell'intero panorama italiano è senza ombra di dubbio Nyvinne che proporrà una canzone che è destinata ad entrare in testa già dal primo ascolto, ossia 'Spreco Personale". Andiamo avanti, dunque, e scopriamo chi è questa bravissima cantante dalla voce esotica e ammaliante che prenderà parte al programma televisivo Sarà Sanremo.

IL BRANO DI NYVINNE

A sentire la voce di Nyvinne il parallelo è immediatamente evidente: il suo timbro vocale è molto simile a quello di Malika Ayane. Le due cantanti, infatti, hanno la stessa voce gutturale, bassa e leggermente impastata che sa molto di jazz e soul, mischiato ovviamente con il pop moderno. Se dovessimo ascoltare il brano 'Spreco Personale' ad occhi chiusi faremmo davvero difficoltà a distinguere le due cantanti vista la grande somiglianza che passa fra le due. Va da sé, quindi, che questa canzone risulti essere molto orecchiabile a un primo ascolto visto che il pubblico è già più o meno abituato al timbro vocale particolarissimo della Ayane. Nyvinne, comunque, ci mette del suo, con un testo graffiante e carico di rabbia che si allontana un po' dalle tematiche rassicuranti di Sanremo e del suo dolce cullarsi sull'amore. Il ritmo inclazante della canzone, poi, ne fa certamente un pezzo su cui è bene drizzare le orecchie e assaporare ogni singola nota. Riuscirà Nyvinne ad entrare nelle grazie del pubblico e a superare la durissima selezione che prevede l'approdo a Sanremo? Qui il video.

