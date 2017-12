Nadia Toffa/ Sta bene e sorride: le prime foto della Iena fuori dall'ospedale

Nadia Toffa sta bene e sorride: le prime foto della Iena fuori dall'ospedale. Il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti della giornalista mentre si reca dal parrucchiere. Le ultime notizie

15 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Nadia Toffa (Foto: da Chi)

Dopo le buone notizie su Fabrizio Frizzi, ne arrivano altrettanto positive sulle condizioni di salute di Nadia Toffa. Dopo il drammatico malore di tre settimane fa, che ha fatto temere per la sua vita, l'inviata delle Iene sta meglio. Lo dimostrano gli scatti che ha raccolto Chi, in uscita mercoledì prossimo. Il settimanale ha paparazzato Nadia Toffa, quindi pubblica le prime eccezionali immagini della sua uscita. La popolare giornalista è tornata a casa dopo il ricovero al San Raffaele di Milano e sembra essersi perfettamente ristabilita. Le foto esclusive mostrano una Nadia Toffa sorridente e apparentemente di buon umore mentre si reca dal parrucchiere nel centralissimo Corso XXII Marzo, a Milano, in compagnia della madre e di un autore delle Iene. Una veloce messa in piega per la Iena, che è tornata a casa senza quel cappellino da baseball che aveva indossato prima di arrivare al negozio. Nadia Toffa sta meglio e i suoi fan, che tanto l'hanno sostenuta in queste settimane, possono tirare un sospiro di sollievo.

NADIA TOFFA STA MEGLIO: LE FOTO DI "CHI"

Nadia Toffa non ha mai perso la forzadi sorridere e le foto del settimanale Chi lo confermano. Ora i fan si chiedono quando tornerà in televisione. «Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino... ho preso una bella botta, ma tengo duro. Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Stasera le Iene me le guardo da questo lettino, e vediamo che combinano senza di me... Torno presto», aveva scritto su Facebook lo scorso 3 dicembre. Queste per ora restano le prime e uniche dichiarazioni di Nadia Toffa dopo la «patologia cerebrale» che l'ha colpita a Trieste. L'inviata delle Iene si era sentita male nella hall dell'hotel Victoria ed era stata subito soccorsa. Ricoverata all'ospedale di Cattinara, è stata poi trasferita al San Raffaele di Milano in elisoccorso. La trasmissione nei giorni scorsi ha ricostruito quei drammatici momenti, ora ci aspettiamo che lo faccia Nadia Toffa in persona.

