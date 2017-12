Nemo, nessuno escluso/ Anticipazioni e ospiti puntata 15 dicembre: business dell'avocado e “nazi-vegani”

Nemo, nessuno escluso: anticipazioni e ospiti puntata 15 dicembre, dal business dell'avocado ai “nazi-vegani”. Reportage da Betlemme e documentario su una famiglia di alllevatori di pecore

15 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Nemo, nessuno escluso

Tanti i temi al centro di “Nemo - nessuno escluso”, il programma condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini. L'appuntamento è fissato alle 21.20 di oggi, venerdì 15 dicembre 2017, su Raidue. In studio ci saranno anche Costantino Della Gherardesca e la giornalista Tiziana Ferrario. Verrà mandato in onda il documentario su una famiglia di allevatori di pecore degli Appennini, ma è stato anche realizzato un reportage da Betlemme e il viaggio in una Napoli ancora poco conosciuta. Enrico Lucci parlerà anche dei “nazi-vegani”: chi sono e cosa pensano gli “estremisti” alimentari? Ci sarà Daniela Martani a parlarne, ex assistente di volo Alitalia e concorrente del Grande Fratello, che ha le idee molto chiare (e anche molto dure) sul tema. Gli inviati Daniele Piervincenzi e Gregorio Romeo, invece, sono andati alla scoperta delle stradine di Napoli limitrofe alla stazione centrale, evidenziando situazioni di degrado, spaccio e conflitto tra italiani e migranti. All'attore partenopeo Patrizio Rispo il compito di offrire un punto inedito su Napoli.

NEMO - NESSUNO ESCLUSO, ANTICIPAZIONI SULLA PUNTATA DI OGGI

Una famiglia di pastori sarà protagonista di un servizio di oggi di “Nemo - nessuno escluso”. Edoardo Anselmi l'ha infatti incontrata per parlare della minaccia che devono fronteggiare costantemente: il lupo. Ci sarà anche il commento della lupologa Mia Canestrini. Come vivono il Natale i cristiani nei giorni di crisi seguiti alla decisione di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme capitale d'Israele? Ane Irazabal e Cosimo Caridi sono stati a Betlemme per scoprirlo. Lucia Goracci, corrispondente Rai da Istanbul, offrirà invece una lettura sulla situazione geopolitica della regione. Da Betlemme in Sud America per scoprire cosa si nasconde dietro il business crescente dell'avocado: ne parlerà lo scrittore Marco Cubeddu, esperto di Sud America. Infine, si parlerà di israeliani e palestinesi ma per una questione differente: il reportage di Marco Maisano racconterà come vivono l'omosessualità.

