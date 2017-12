PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 15 dicembre 2017 : Cancro e Gemelli in crisi, cresce il Sagittario

Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi venerdì 15 dicembre 2017. Difficoltà per il Cancro e per i Gemelli, Sagittario al top. Leone, problemi nella sfera sentimentale

15 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 15 DICEMBRE 2017

Ora andiamo a vedere l'oroscopo di Paolo Fox nei minimi particolari, analizzandolo segno per segno nel dettaglio. Partiamo dai segni Il Leone è un po' scossi. Non guarda al passato soprattutto se nel passato c'è stato un problema sentimentale. Quando l'amore finisce e un Leone viene lasciato è l'orgoglio che brucia, non la passione. Non bisogna rimpiangere ciò che è stato e si deve forzatamente avanti. Se invece si vive già una bella storia ci saranno delle novità. La giornata di capodanno sarà migliore rispetto a quella del Natale. Lo Scorpione è molto passionale e innamorato. Lo Scorpione che ha trovato l'amore da poco in questi giorni freme. Fine settimana favorevole e in crescita per gli incontri che però devono essere stimolati dall'attenzione. Se infatti si lasciano sfuggire situazioni interessanti si rischia davvero di perdere dei treni che non passeranno ancora una volta in futuro.

DIFFICOLTÀ PER CANCRO E GEMELLI, SEGNI IN CALO

Ora è il momento di passare ad analizzare quei segni che nell'oroscopo di oggi, venerdì 15 dicembre 2017, di Paolo Fox sono da considerarsi in calo. Il Toro è affaticato, non si riconosce più e sembra essere anche un po' sotto pressione. Servirà a breve prendere la strada dove ci saranno delle risposte anche per l'immediato futuro. I Gemelli arrancano e si ritrovano a dover recuperare le tensioni legate alla chiusura di certe porte e all'apertura di falle che possono essere anche economiche oppure sentimentali. Alcuni invece vivranno un semplice disagio e si sentiranno in una fase molto complicata. Il Cancro è travagliato, ma entro gennaio si deve alzare per trovare la forza di dire la verità, non sempre sarà molto facile. Serve assolutamente un momento per riuscire a svoltare, anche se non sempre sarà possibile. E' il momento però di provare nuove situazioni che potrebbero portare a delle risposte anche immediate.

VOLA IL SAGITTARIO, PLANA IL TORO, TOP E FLOP

Partiamo dai top e flop per quanto riguarda l'oroscopo fatto da Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Sarà una giornata favorevole per i Pesci che è pronto a vivere un cielo di grande importanza. Alcuni potrebbero essere pronti a vivere un nuovo lavoro che porterà delle soddisfazioni. Al top anche il Sagittario pronto a vivere un fine settimana interessante nell'attesa di un lunedì dove la Luna entrerà in maniera positiva nel segno. Il Leone invece è un po' scosso e non riesce a guardare al passato dove potrebbero esserci dei problemi legati alla sfera sentimentale. Attenzione all'orgoglio perché è quello che crea problemi quando finisce una relazione. Bisogna essere pronti a rialzare subito la testa e magari a iniziare una nuova relazione. Fatica per il Toro che non riesce a svegliarsi in questa giornata e deve iniziare a prendere delle scelte in vista del prossimo anno che sarà davvero molto faticoso.

