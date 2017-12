PROFESSIONE ASSASSINO/ Su Rai Movie il film con Jason Statham (oggi, 15 dicembre 2017)

Professione assassino, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 15 dicembre 2017. Nel cast: Jason Statham e Ben Foster, alla regia Simon West. La trama del film nel dettaglio.

15 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film d'azione in prima serata su Rai Movie

JASON STATHAM NEL CAST

Il film Professione assassino va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 15 dicembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola d'azione del 2011 che è stata diretta dal regista inglese Simon West, conosciuto al pubblico per alcuni film tra i quali ricordiamo 'Lara Croft: Tomb Raider', 'Chiamata Da Uno Sconosciuto', il recente 'Stratton - Forze Speciali', ispirato dalla saga dell'agente Stratton ideato dallo scrittore Duncan Falconer. Nel cast di 'Professione Assassino' spicca l'attore esperto in arti marziali Jason Statham, conosciuto per i suoi action-movie tra i quali ricordiamo 'Fantasmi Da Marte', 'In The Name Of The King', il recente 'Fast & Furious 8', vero successo dell'anno al botteghino, un attore nato per l'azione, perfetto per la parte interpretata in questo film. Al suo fianco, l'attore americano Ben Foster, tipico delle seconde linee, anche lui adattissimo a ruoli d'azione come nei cast di 'Giovani ribelli - Kill Your Darlings', 'Inferno' di Ron Howard e molti altri. Il grande mattatore del film è però Donald Sutherland, recentemente mai veramente protagonista, come nel caso della saga 'Hunger Games', ma sempre pronto a caratterizzare i suoi personaggi con grande classe. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PROFESSIONE ASSASSINO, LA TRAMA DEL FILM

Arthur Bishop (Jason Statham) é un sicario perfetto, i suoi omicidi appaiono come casuali o in molti casi come suicidi, possiede un'ottima tecnica ed è profondo conoscitore dell'omicidio d'autore. Lavora per Dean (l'attore Tony Goldwyn), a capo di un'organizzazione bieca e in grado di procurare a Bishop omicidi ben pagati e di livello altissimo. Bishop è un solitario, l'unica vera amicizia della sua vita è Harry McKenna, membro dell'organizzazione, (ruolo interpretato da Donald Sutherland), il quale, assurdamente, dovrà essere ucciso perchè non è più in linea con la leadership di Dean. Lo stesso Bishop s'incarica di voler uccidere l'amico, il destino di McKenna è segnato, Artur non vuole che l'amico soffra e per questo motivo decide lui per il classico 'one shoot' sicuro e mortale. L'omicidio va a buon fine ed ai funerali dell'amico, Bishop conosce Steve (Ben Foster), figlio di McKenna e aspirante killer di classe. Bishop lo prende con lui, nascondendogli però di essere il sicario del padre, sin quando le cose mutano e la stessa organizzazione diretta da dean decide che il prossimo membro a dover essere soppresso, per una serie di circostanze poco chiare, tipiche nel mondo dei gangster, è proprio Bishop, il quale si ritroverà al centro di una situazione 'uno contro tutti', compreso Steve alla ricerca della vendetta nei confronti e nel nome di suo padre.

