RICKY E PASQUI/ Due protagonisti del fenomeno Casa Surace (Bake Off Italia Celebrity)

Le web star Ricky e Pasqui di Casa Surace protagonisti della seconda puntata del talent culinario Bake Off Celebrity condotto da Benedetta Parodi su Real Time.

15 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Benedetta Parodi conduce Bake Off Italia Celebrity

FENOMENO DELLA RETE

Nella puntata conclusiva del talent culinario Bake Off Italia Celebrity in onda questa sera su Real Time per la conduzione di Benedetta Parodi, saranno presenti tra i partecipanti alle prese con le preparazioni dolciari richieste da Ernst Knam e soci, anche Bruno Galasso e Riccardo Betteghella. Una coppia di web star conosciuti con il nome d’arte di Ricky e Pasqui e tra i principali protagonisti del fenomeno social di Casa Surace. In attesa di vederli all’opera nell’ormai famoso tendone di Bake Off, vi segnaliamo come in un recente incontro con studenti universitari avvenuto a Ferrara abbiano raccontato come sia nato il progetto di Casa Surace: “Avevamo cominciato con gli studenti fuorisede e non pensavamo che fosse un tema così sentito e invece abbiamo scoperto che lì si nascondeva un mondo. Le tradizioni, le usanze, come cambia l’approccio alle cose, anche le più piccole e quotidiane, a seconda della provenienza”.

L’IMPORTANZA DI UN LINGUAGGIO INTERREGIONALE

Durante lo stesso incontro avvenuto a Ferrara, Ricky e Pasqui hanno parlato di come si svolge il loro lavoro e di come il loro progetto abbia diverse sfaccettature del mondo universitario che possono essere raccontate in varie sedi. Queste le parole dei due attori: “Ci piacciono molto i dialetti, le cadenze, gli accenti. Il pugliese, per esempio, l’abbiamo imparato dai nostri amici. Ora vorremmo cimentarci anche con il romagnolo che ci diverte tanto. Quando lavoriamo ad un nuovo video ci confrontiamo con gli autori e poi sul set con il regista. Quello che fin dall’inizio ci interessava era trovare un linguaggio che fosse interregionale, come i treni (ridono, ndr), per raggiungere il maggior numero di persone.. Ci piace incontrare gli studenti sono il nostro pubblico, la materia prima dei nostri lavori. Se ad invitarci è una facoltà di economia possiamo parlare di come si può guadagnare attraverso il web, se ci invita una facoltà umanistica possiamo parlare degli stereotipi, così come a scienze della comunicazione possiamo intervenire per spiegare come sono cambiati in questo ambito i metodi di diffusione di un’opera”.

