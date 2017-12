ROCCO TANICA/ “Svelerò retroscena saporiti del Festival” (Sarà Sanremo 2018)

Rocco Tanica protagonista questa sera insieme a Claudia Gerini e Federico Russo a Sarà Sanremo per la diretta in cui verranno selezionati 8 giovani per le Nuove Proposte.

15 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Al via questa sera la diretta su Rai 1 da Villa Ormond per Sarà Sanremo, il primo speciale appuntamento che darà la possibilità di aprire una finestra sulla 68esima edizione del Festival di Sanremo. Rocco Tanica è atteso quale grande protagonista insieme ai due conduttori di serata, Federico Russo e Claudia Gerini che insieme apriranno questa serata molto importante in cui verranno selezionate le otto Nuove Proposte tra i sedici giovani in gara. Un appuntamento decisamente da non perdere anche perché verranno annunciati i venti nomi dei Big che prenderanno parte a febbraio al Festival della Canzone italiana. Rocco Tanica quindi arriverà tra le fila dei giornalisti musicali che per l’occasione sono presenti per conoscere in anteprima reazioni, umori ma anche e soprattutto quello che accade sui social quando finalmente verranno svelati i cantanti scelti da Claudio Baglioni per quello che è il suo Festival.

CON LA SUA IRONIA CONQUISTERÀ IL PUBBLICO?

Rocco Tanica grazie alla sua ironia e al suo proverbiale umorismo saprà dare quel quid in più ad una serata che già si preannuncia molto seguita ed appassionante. Infatti secondo le anticipazioni che in queste ore girano sul web, Tanica dovrebbe rivelare delle importanti anticipazioni magari svelando quale ospite internazionale è stato scelto per la 68esima edizione del Festival di Sanremo o anche informazioni che fino ad ora sono rimaste top secret e che permetteranno di entrare maggiormente nel vivo della kermesse canora. Nella conferenza stampa di presentazione Rocco Tanica intervistato ha avuto modo di dare un assaggio di quello che sarà il suo compito di stasera svelando: “Il mio ruolo sarà: ‘Ci colleghiamo con…’ , svelerò retroscena saporiti, interloquirò con la giuria facendo da interfaccia con i giornalisti. Tanto, tanto, tanto buon umore all’insegna della buona musica”. Con grande autoironia ammette: “Spero che la serata di questa sera sia da auspicio per essere confermato nello stesso ruolo nelle cinque serate del Festival della Canzone Italiana previste per febbraio”.

