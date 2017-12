ROLLERCOASTER - IL GRANDE BRIVIDO/ Su Rete 4 il film con George Segal (oggi, 15 dicembre 2017)

Rollercoaster - Il grande brivido, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 15 dicembre 2017. Nel cast: George Segal ed Henry Fonda, alla regia James Goldstone. Il dettaglio della trama.

15 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST GEORGE SEAGAL

Il film Rollercoaster - Il grande brivido va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 15 dcembre 2017, alle ore 16.10. Una pellicola poliziesca e azione all'americana che è stata diretta da James Goldstone e annovera nel cast grandi attori come George Segal, Henry Fonda, Timothy Bottoms e Richard Widmark. Il soggetto è stato scritto da Richard Levinson e William Link che hanno firmato anche la sceneggiatura e Sanford Sheldon. Pellicola distribuita nelle sale nel giugno del 1977, è stata prodotta dalla Universal Pictures e distribuita dalla CIC (Cinema International Corporation). Le musiche sono del compositore e pianista argentino Lalo Schifrin, autore di colonne sonore di film di successo quali Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo (1971), Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan (1973) e del celebre tema di Mission: Impossible (1996), vincitore, nella sua carriera, di 4 Grammy Awards. Il protagonista George Segal lavorò, in questo periodo, anche per il film di grande successo Non rubare se non è strettamente necessario, dello stesso anno, accanto a Jane Fonda, figlia di Henry, presente nel film in oggetto. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ROLLERCOASTER - IL GRANDE BRIVIDO, LA TRAMA DEL FILM

Un ragazzo sta pescando nei pressi di un luna park. Sembra intento ad osservare assiduamente le montagne russe mentre pesca. Ma in realtà finge di pescare, infatti poco dopo va a piazzare dell'esplosivo sotto le montagne russe. Quella sera stessa i carrelli deragliano e volano impazziti, seminando morte tra le persone che si stavano divertendo sull'impianto e gli spettatori presenti nei paraggi. Il panico è generale e l'ispettore Harry Calder (interpretato da George Segal), facente parte del servizio infortunistico, viene chiamato ad indagare sulla tragedia. Le montagne russe erano state ispezionate, infatti, proprio da quest'ultimo, che non vi aveva riscontrato nessun difetto di funzionamento. Ma in un altro parco divertimenti divampa un incendio, che si pensa essere, con ogni probabilità doloso. Intanto, Calder viene a sapere che cinque presidenti di alcune tra le maggiori compagnie che investono nei luna park stanno per riunirsi a Chicago. Ad alcune di esse appartengono i due parchi coinvolti negli attentati e la riunione è stata organizzata per ascoltare un nastro su cui è registrata una voce di una persona che afferma di essere l'autore degli stessi e che porterà avanti il suo folle progetto fin quando non riceverà un milione di dollari.

