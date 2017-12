SANTIAGO/ Il rapper diventato cantautore (Sarà Sanremo 2018)

Marco Muraglia in arte Santiago è in gara questa sera a Sarà Sanremo con il brano Nessuno. Un rapper brindisino di 31 anni che ha già pubblicato 2 album in carriera.

15 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Sarà Sanremo in onda su Rai 1

GIÀ DUE ALBUM IN CARRIERA

Il rapper brindisino Marco Muraglia in arte Santiago è uno dei 16 cantanti selezionati per concorrere alla finale della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018. Infatti, questa sera, Santiago è in gara a Sarà Sanremo, programma trasmesso su Rai 1, con il brano Nessuno. Nato nel 1984, Muraglia da sempre è un grande appassionato di musica rap, genere che lo ha ispirato nella scrittura di tantissimi brani che gli hanno permesso di pubblicare due album ed un singolo uscito nello scorso maggio con titolo La Stanza. Come ha avuto modo di spiegare nella Videochat del Tg1, questa sua canzone è una sorta di inno generazionale richiamando un po’ tutti alla ricerca di una sana normalità: “Questa canzone parla di noi. E’ un inno alla normalità, in un momento storico in cui il dover essere per forza qualcuno ci sta portando a dividerci. Ammettere di essere nessuno può unirci”.

SANTIAGO, UNA EVOLUZIONE ARTISTICA

Nell’ultimo periodo Santiago ha espresso attraverso i propri brani un allontanamento dal genere rap. Un concetto che lui stesso ha rimarcato in una recente intervista in cui ha fatto notare come: “A dire il vero non mi sono mai sentito un rapper. Il rap è stato lo lo strumento che mi ha permesso di capire che potevo esprimere le mie sensazioni attraverso la musica, che potevo dare una forma ben precisa alle mie emozioni grazie all’uso delle parole. Quello è stato solo il primo passo, come si può dedurre ascoltando Diamante. Credo che il termine cantautore, in funzione del percorso che ho deciso d’intraprendere, mi si addica di più”. Santiago come detto è in gara a Sarà Sanremo con il brano Nessuno dopo essere stato scelto dalla giuria della nota kermesse musicale. Tra poche ore sapremo se il percorso sanremese del cantautore brindisino potrà proseguire o meno.

