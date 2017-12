SARA PICCININI E RACHELE MURA/ Video, nel tendone due bellissime wags (Bake Off Italia Celebrity)

Le wags Sara Piccinini e Rachele Mura protagoniste della seconda puntata del talent culinario Bake Off Italia Celebrity condotto da Benedetta Parodi su Real Time.

15 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Benedetta Parodi conduce Bake Off Italia Celebrity

DUE WAGS AI FORNELLI

Nella seconda ed ultima puntata del talent Bake Off Celebrity tra le coppie maggiormente agguerrite presenti in gara c’è senza dubbio quella composta dalle wags Sara Piccinini e Rachele Mura. Sara Piccinini è la moglie del terzino sinistro del Sassuolo Federico Peluso, mentre Rachele Mura è la moglie dell’estremo difensore della Lazio, Federico Marchetti. Due amiche accomunate non solo dal calcio ma anche da una certa passione per la preparazione di dolci, torte e prelibatezze di vario genere. Due bellissime donne che proveranno ad avere la meglio cercando di conquistare il giudizio positivo da parte di veri e propri guru della pasticceria come Ernsta Knam e Damiano Carraro. Staremo a vedere cosa saranno capaci di preparare per i prelibati palati dei giudici di Bake Off Celebrity.

IL DOLCE PER IL PICCOLO MICHELE

A proposito di preparazioni golose, Sara Piccinini in questi giorni ha avuto modo di mettersi alla prova ai fornelli per un evento speciale che ha riguardato la propria famiglia. In particolare, la moglie dell’ex difensore laterale della Juventus Federico Peluso, per festeggiare il compleanno del figlio Michele ha preparato una torta dall’aspetto senza dubbio invitante. Nello specifico la Piccinini ha pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram un piccolo video nel quale c’è il piccolo Michele con davanti l’appetitosa torta preparata da mamma Sara con tanto di canzoncina di Buon Compleanno intonata alla chitarra dalla sorellina Viola. Un video che ha raccolto tantissimi commenti da parte di fan tra cui anche quello del compagno di squadra di Federico Peluso, Paolo Cannavaro il quale ha scritto: “Che dolce Viola che suona tanti auguri!!! Auguri a Michelino”. Clicca qui per vedere il video e leggere tutti i commenti.

