STRISCIA LA NOTIZIA/ Nuovo appuntamento con Greggio e Hunziker: buoni ascolti per il tg

Striscia la notizia torna questa sera, venerdì 15 dicembre 2017, alle 20.40 su Canale 5. Appuntamento con Ezio Greggio, Michelle Hunziker e le veline Shaila e Mikaela.

15 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Questa sera, venerdì 15 dicembre, alle 20.40 su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico che tiene compagnia agli italiani dal lunedì al sabato nell’acces prime time. Ieri sera, Striscia ha segnato una media di 5.056.000 spettatori con uno share del 19.1%, registrando una sconfitta contro il competitor di Rai 1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno che ha ottenuto 5.415.000 spettatori con il 20.7% di share. Oggi seduti dietro il bancone di Striscia ritroveremo i due conduttori Ezio Greggio e Michelle Hunziker, che da lunedì 4 dicembre ha preso il posto di Enzo Iacchetti. Immancabili le due veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, affiancata dal Gabibbo per la sigla finale del tg.

Striscia la notizia sulle guide turistiche

Lo scorso 16 novembre a Striscia era andato in un onda serio che denunciava come diversi cittadini stranieri, molti dei quali non in grado di parlare la lingua italiana, avessero superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica nella provincia di Firenze. Dopo quella del senatore Gian Marco Centinaio (Lega Nord) di qualche giorno fa, i deputati Aris Prodani (Gruppo Misto) e Walter Rizzetto (Fratelli D’Italia) hanno presentato un’altra interrogazione al Ministro dei beni culturali e del turismo: “L'ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche) ha dichiarato che le Regioni, non possono più ritenersi legittimate a rilasciare.. nuove abilitazioni per l'esercizio di Guida Turistica, la cui abilitazione, dovendo avere validità nazionale, non può che essere regolata dalla legge statale”, si legge nell’interrogazione. I due parlamentari continuano: “Ci chiediamo dove fossero coloro che avevano il compito di vigilare sulla legalità e sul buon andamento dei corsi di formazione che, ricordiamo, sono accreditati dalla Regione Toscana. Il comune effettua anche dei controlli "a campione”… possibile che non ne sia mai stata scoperta una che aveva sostenuto gli esami abilitanti in maniera, quantomeno, dubbia?”. Infine Prodani e Rizzetto chiedono al Ministro quali iniziative intenda assumere per chiarire le modalità del rilascio di nuove abilitazioni.

