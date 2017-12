Sacrificio d'amore/ Anticipazioni del 15 dicembre 2017: Silvia riuscirà a rifiutare Brando?

Sacrificio d'amore, anticipazioni del 15 dicembre 2017, su Canale 5. Brando rivede Silvia grazie ad un evento inaspettato. Alberto prenderà il posto del fratello?

Sacrificio d'amore, in prima Tv assoluta su Canale 5

SACRIFICIO D'AMORE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, venerdì 15 dicembre 2017, andrà in onda un nuovo episodio di Sacrificio d'amore, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: un giovane addetto alla cava di Carrara raggiunge l'ospedale del posto per portare in salvo un amico, rimasto vittima di un incidente importante. Qui conosce Silvia, un'infermiera a cui Brando confida i propri timori: qualcuno dei piani alti ha voluto ucciderlo per le sue idee sovversive e per la sua lotta a favore di maggiori diritti per i lavoratori. Corrado Corradi tuttavia, il marito della donna e rampollo della famiglia più potente di Carrara, afferma di non sapere nulla dell'incidente. Più tardi, il padre di Corrado gli annuncia di volerlo per le prossime elezioni, convinto che il primogenito Alberto non sia adatto. Nel frattempo, Tommaso si avvicina a Maddalena, una cameriera di casa Corradi a cui dà appuntamento alcuni giorni dopo per festeggiare il suo compleanno insieme. Mentre Corrado nutre dei dubbi per la sua entrata in politica, Brando scopre dell'invito di Tommaso e raggiunge casa Corradi perché lascino la sorella libera nel giorno della sua festa. Qui scopre la verità su Silvia, che di contro lo tratta con freddezza. Grazie al loro incontro, Brando cerca però di trovare un complice nella famiglia Corradi perché il marito migliori le condizioni di lavoro alla cava. Nei giorni seguenti Maddalena rimane sola a lungo con Tommaso e gli rivela di non aver mai imparato a leggere. Brando sfrutta in seguito la sorella per capire se fra Corrado e Silvia ci siano dei problemi di coppia, mentre il padre dell'imprenditore scopre che i lavoratori hanno intenzione di protestare per contrattare il loro salario e decide di invitare alla villa proprio Brando. Dopo aver proposto un accordo e ricevuto un rifiuto, Corradi minaccia tuttavia di far arrestare chiunque protesterà. Brando subisce così il licenziamento, ma riesce a farsi assumere dallo scultore Lucchesi. In seguito ha modo di rivedere ancora una volta Silvia e questa volta la passione li spinge oltre ogni limite. Nonostante le iniziali promesse, la donna decide però di allontanare il cavatore e di riavvicinarsi al marito. Anche fra Tommaso e Maddalena scoppia l'amore, ma la signorina Maffei, la governante dei Corradi, inizia a sospettare qualcosa. Intanto, i Corradi ricevono la visita della cugina Carlotta, che dimostra di avere una forte attrazione per Tommaso. Brando invece cerca l'aiuto di Saverio per rivedere Silvia, chiedendo poi a Maddalena di consegnare una lettera alla donna. La reazione della donna tuttavia sarà di rabbia per la richiesta ricevuta e riferisce alla domestica che quanto chiesto dal fratello non è ammissibile.

ANTICIPAZIONI DEL 15 DICEMBRE 2017, EPISODIO 2

Dopo aver cercato di entrare di nuovo in contatto con Silvia, Brando deciderà di non arrendersi ai costanti rifiuti della donna. Intanto, uno scultore molto importante arriva a Carrara e viene invitato da Corrado a fare visita al laboratorio di Lucchesi. Silvia si ritroverà quindi ad incontrare Brando contro il proprio volere, anche se cercherà di fare di tutto per dissuadere il marito. Nel frattempo, la singorina Maffei continua a trattare male Maddalena, soprattutto dopo aver scoperto che la giovane domestica si è fidanzata con Tommaso. La donna adora il nipote e non intende vederlo al fianco di una cameriera, motivo per cui non vede di buon occhio la loro vicinanza. Alberto invece scopre che dalla sua avventura con una contadina è nata una figlia, motivo che solleverà nuovi attriti fra il figlio e Corradi. Quest'ultimo gli intimerà di non riconoscere la bambina, ma Alberto ha l'occasione di farsi valere con il padre. Accetta infatti di abbandonare la figlia a patto che prenda il posto di Corrado nelle prossime elezioni come unico rappresentante di famiglia.

