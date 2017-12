Sarà Sanremo / Festival 2018, Nuove Proposte: i 16 finalisti. Stasera svelati i cantanti big

Sarà Sanremo, Claudia Gerini e Federico Russo conducono la prima serata dedicata al Festival di Sanremo 2018 durante la quale verranno svelati i nomi dei 20 big e delle nuove proposte.

15 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Festival di Sanremo

Oggi, venerdì 15 dicembre, alle 21 su Raiuno, Claudia Gerini e Federico Russo conducono Sarà Sanremo, la prima serata dedicata al Festival di Sanremo 2018. L’appuntamento andrà in onda da Villa Ormond a Sanremo con la partecipazione di Rocco Tanica. A Sarà Sanremo si sfideranno 16 cantanti delle Nuove Proposte ma solo 6 avranno la possibilità di esibirsi sul palcoscenico del Teatro Ariston durante la 68ª edizione del Festival di Sanremo. Ai sei prescelti nel corso della serata di Sarà Sanremo, poi, si aggiungeranno 2 dei finalisti di Area Sanremo selezionati dalla Commissione musicale. I 16 cantanti saranno giudicati da una giuria televisiva formata Ambra Angiolini, Gabriele Salvatores, Piero Pelù, Irene Grandi e Francesco Facchinetti, dalla Commissione musicale e dal pubblico che potrà esprimere la propria preferenza attraverso il Televoto chiamando da telefono fisso il numero 894.001 e da mobile il numero 475.475.1. Nel corso della serata verranno annunciati anche i 20 Big che si esibiranno sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2018, affidato alla direzione artistica di Claudio Baglioni.

IL MECCANISMO DI GARA, ECCO I CANTANTI DELLA CATEGORIA NUOVE PROPOSTE

I sedici cantanti delle Nuove Proposte che si esibiranno nel corso di Sarà Sanremo sono Mudimbi (vero nome Michel Mudimbi), Santiago (vero nome Marco Muraglia), Mirkoeilcane (vero nome Mirko Mancini), Lorenzo Baglioni, Ultimo (vero nome Niccolò Moriconi), Dave Monaco, Jose Nunes (vero nome Jose Hahack Nunes), Davide Petrella, Nyvinne (vero nome Mirella Nyvinne Pinternagel), Iosonoaria (vero nome Ilaria Ceccarelli), Giulia Casieri, Carol Beria, Luchi (vero nome Lucia Carmignani), Aprile & Mangiaracina (Silvia Aprile e Sade Farina Mangiaracina), Eva (vero nome Eva Pevarello), Antonia Laganà. I cantanti vengono divisi in quattro gruppi. Per ogni gruppo viene mostrato un rvm e poi si passa all’esecuzione del brano. Una media dei voti tra quelli della giuria televisiva, della commissione musicale e del televoto determina una classifica fra i 4 artisti: i due meno votati abbandonano la gara; gli altri 2 accedono alla fase finale durante la quale, dopo un rvm di riassunto delle esibizioni, le tre giurie tornano a votare gli 8 artisti. I primi 6 strapperanno il biglietto per Sanremo 2018.

