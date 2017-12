THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni del 15 dicembre 2017: Tom è ancora vivo?

The Blacklist 5, anticipazioni del 15 dicembre, su Fox Crime. Liz scopre che il marito è assente da tempo, Red decide di fare una caccia all'uomo per trovarlo.

The Blacklist 5, in prima Tv assoluta su Fox Crime

THE BLACKLIST 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, venerdì 15 dicembre 2017, Fox Crime trasmetterà un nuovo episodio di The Blacklist 5, in prima Tv assoluta. Sarà l'8°, dal titolo "Ian Garvey N°13". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Mentre si trova in compagnia del marito, Liz (Megan Boone) riceve ancora un incarico da Red (James Spader), che la informa di una delle attività che Mr Kaplan gli ha distrutto, permettendo che qualcun altro la gestisse. I Kilgannon gestiscono infatti una tratta di esseri umani e in seguito alla morte di una trentina di persone, decidono di uccidere il responsabile. Red informa la task force del punto d'accesso che utilizza la società per assicurarsi l'entrata nel Paese e propone di affidare la missione sotto copertura a Dembe (Hisham Tawfiq) perché trovi la persona di loro interesse. L'uomo di fiducia del blacklister chiede infatti informazioni in un negozio di facciata, dove viene messo in contatto con Cornelius Goga (Stephen Conrad Moore), che tuttavia sospetta di lui. Dopo aver ottenuto la sua fiducia, riceve le informazioni per affrontare il viaggio verso Berlino, nominando l'irlandese, ovvero Arthur Kilgannon (Nick Tate). Nel frattempo, Lena (Ana Nogueira) informa Tom (Ryan Eggold) di aver ricevuto informazioni riguardo la presenza del marito in un particolare negozio della città. Grazie alla videosorveglianza, i due scoprono che il marito potrebbe trovarsi in un motel nelle vicinanze. Cooper invece intende proseguire con la missione contro il volere di Red, che fatica ad accettare che Dembe metta ancora in pericolo la sua vita. Il blacklister ha tentato infatti di stringere un accordo con Kilgannon, scoprendo che è in realtà il figlio a gestire l'attività criminale. Più tardi, Dembe raggiunge il centro di raccolta in cui si trovano altre persone che devono espatriare, mentre Tom scopre da Pete (Karl Miller) che la valigia è stata presa da altre persone. Un gruppo di uomini lo mette fuori combattimento subito dopo. L'arrivo della task force permette invece ad alcuni cittadini di non proseguire con il viaggio, ma Dembe e la figlia di una coppia conosciuta in quel momento si trovano a bordo di un camion che è già riuscito ad allontanarsi. Cornelius rivela poi alla squadra che ogni loro autista ha ricevuto ordine di abbandonare i camion in luoghi sconosciuti, mettendo in difficoltà il ritrovamento dei cittadini. Aram (Amir Arison) rivela inoltre a Cooper che Dembe e gli altri hanno poco più di due ore di tempo prima di morire asfissiati a causa dell'anidride carbonica. Mentre Red trova un alleato per rintracciare Dembe, Ian Garvey (Jonny Coyne) uccide Pete e Lena per imporre a Tom di dargli l'informazione di cui ha bisogno sui resti. Dopo aver rivelato a Liz il vero motivo per cui Dembe lo protegge, ovvero dimostrargli che si sbaglia sulla malvagità di tutto il mondo, Red riesce finalmente a trovare il camion. La ragazzina di cui Dembe si è preso cura ha tuttavia delle difficoltà respiratorie e devono correre al più vicino ospedale.

ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 15 DICEMBRE 2017, EPISODIO 8 "IAN GARVEY N°13"

Nel nuovo episodio di The Blacklist 5, Liz inizierà a preoccuparsi sempre di più a causa dell'assenza misteriosa di Tom. Il marito di trova infatti nelle mani di Ian Garvey, deciso a trovare informazioni sui resti per poterli sfruttare a proprio vantaggio. Senza altra via d'uscita, Red deciderà di aiutare Liz nel ritrovare Tom prima che sia troppo tardi. Il timore che possa essere già tardi aumenterà tuttavia quando la task force arriverà nel capanno in cui fino a poche ore prima Tom, Pete e Lena si sono ritrovati di fronte al criminale. I corpi presenti sul posto non presagiscono nulla di buono e Liz teme che per il marito non ci sia più nulla da fare. Red deciderà quindi di mettersi in moto con una caccia all'uomo che cambierà per sempre la sua vita e quella della figlia.

