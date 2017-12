UN POSTO AL SOLE/ È il giorno della sentenza di Luca Grimaldi: sarà libero? (Anticipazioni 15 dicembre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 15 dicembre: è il giorno della sentenza di Luca Grimaldi e c'è grande apprensione per le sue sorti e quelle di Vittorio...

15 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Va in onda oggi l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole: come di consueto, infatti, la soap partenopea non prosegue la sua programmazione il sabato e la domenica, tornando poi regolarmente su Rai 3 a partire dal lunedì successivo. Sarà un appuntamento imperdibile, nel quale la sentenza del processo di primo grado a Luca Grimaldi verrà resa nota: chi avrà la meglio? Lo studio Navarra, ancora alle prime armi, o il ben più esperto e rinovato studio di Enriquez? Per il momento, gli esiti ufficiali sono avvolti nel più completo mistero lasciando soprattutto un grande punto interrogativo: Susanna ha scoperto la verità sull'amicizia tra Anita Falco e Luca Grimaldi ma ha deciso di non informare il giudice o Enriquez di questo particolare importantissimo. Per lei la vittoria nella causa appare più importante, almeno per il momento, della giustizia e della giusta punizione a chi si è macchiato di un gravissimo delitto. Ma davvero la bella Susanna, che in passato è sembrata una persona per bene, continuerà in questa direzione?

Un posto al sole: Luca Grimaldi tornerà in libertà?

I telespettatori di Un posto al sole, che in passato hanno assistito al delitto commesso da Luca Grimaldi oltre che alle conseguenze per Vittorio, seguiranno con grande apprensione la puntata odierna: in essa infatti si scoprirà la decisione al processo di primo grado e tutto fa pensare che, salvo clamorosi colpi di scena, sarà lo studio Navarra ad avere la meglio, riportando così un delinquente il libertà. Insieme a questa importante trama, la soap partenopea concederà oggi spazio a vicende più leggere che avranno a che fare con la nuova vita di Otello dopo il pensionamento. L'ex vigile si convincerà di poter aiutare Silvia e Michele nel completamento del romanzo, motivo che causerà una certa ilarità tra i due scrittori: i coniugi Saviani avranno più di qualche problemino nel convincere il marito di Teresa che non è questa la strada giusta per lui...

