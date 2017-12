UNA VITA / Cayetana si pente dei suoi errori: cos'ha davvero in mente? (Anticipazioni 15 dicembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 15 dicembre: Cayetana sembra pentita dei suoi errori, promettendo un'importante donazione al convento nel quale è rinchiusa.

15 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Va in onda oggi l'ultima puntata settimanale di Una Vita, la telenovela spagnola che occupa la fascia oraria di Canale 5 dalle ore 14:10 alle ore 14:45 dal lunedì al venerdì. Domani, infatti, le vicende di Acacias 38 non troveranno spazio nel ricco palinsesto del Biscione e verranno sostituite, come accade ormai da diverse settimane, da Amici di Maria De Filippi. Si ripartirà questo pomeriggio dall'ultimo disperato tentativo di Teresa di salvare Cayetana dalla condanna a morte: per questo la maestra di recherà nuovamente da Mauro nella speranza che il suo ex amante abbia cambiato idea e sia ora pronto ad aiutarla ad evitare il peggio. Ma le intenzioni dell'agente San Emeterio saranno ben diverse: Cayetana ha commesso troppi delitti in passati e merita di pagare per tutte le sue colpe, a partire da quanto accaduto con Humilidad (occasione che potrebbe non ripetersi in futuro). Questa presa di posizione lascerà Teresa senza speranze anche per quanto riguarda il futuro sentimentale: se Mauro non cambia idea, tra loro non potrà esserci mai nulla. Per questo metterà fine a qualsiasi speranza di tornare insieme, dicendo addio all'uomo che non ha mai smesso di amare.

Una Vita: quali sono le vere intenzioni di Cayetana?

Mentre Teresa cercherà di salvare l'amica dall'inevitabile condanna a morte, nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio Cayatana apparirà fin troppo buona e mansueta, obbedendo alla lettera agli ordini di Suor Ascension. La dark lady, che sembrerà oramai soltanto l'ombra di se stessa, prometterà di fare un'importante donazione al convento prima di essere uccisa e si pentirà degli errori da lei commessi. Quella che ci offrirà Cayetana sarà dunque un'immagine ben diversa da quanto ci aveva abituato in passato motivo per cui sarà impossibile fare a meno di chiedersi: la terribile donna è davvero sincera e pentita o sta pensando ad altro? Quali sono le sue vere intenzioni? Ben più battagliero, davanti alle recenti avversità, sarà Felipe che avrà l'occasione di portare a termine la sua vendetta nei confronti di Huertas, colei che lo ha sedotto e abbandonato, facendogli credere di provare un vero interesse sentimentale.

