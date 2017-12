Uomini e Donne/ Anticipazioni, Annamaria dice addio al programma? La dama "scoperta" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Annamaria annuncia l'addio al programma! La segnalazione di Gianni Sperti la mette alle strette: Maria la ivita ad andare via!

15 dicembre 2017 Anna Montesano

Annamaria, Uomini e donne

Grandi sorprese nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne. Nelle prossime puntate infatti assisteremo a grandi colpi di scena che avranno protagonista non soltanto Gemma Galgani ma anche un'altra discussa dama del programma, la signora Annamaria. Lei che nello studio di Canale 5 è appellata "la signorina" per il suo "rifiutare" un cavaliere dopo l'altro, si è trovata a dover fronteggiare le accuse di Gianni Sperti. In più di un'occasione l'opinionista ha accusato Annamaria di chiudere, una dopo l'altra, ogni frequentazione additando motivazioni poco credibili perchè "fuori hai un altro e non puoi andare oltre". L'illazione si è trasformata in realtà quando nello studio di Canale 5 Gianni Sperti ha mostrato delle foto che vedono Annamaria a passeggio per le strade di Napoli assieme a Raffaele, ex volto del programma.

UNA SEGNALAZIONE SCOMODA PER ANNAMARIA

È proprio di lui che spesso si è parlato in studio e che Gianni riteneva essere la sua fiamma ma Annamaria dichiara che tra loro c'è soltanto un'amicizia. I dubbi però non si arrestano, soprattutto quando la dama chiude ancora una volta con Alfredo e torna "single". Ma a credere che Annamaria sia innamorata di Raffaele è anche Maria De Filippi che le chiede espressamente di lasciare il programma per stare con lui a questo punto la dama però trova diverse scuse per rifiutare e alla fine annuncia il suo ritiro dal programma. Annamaria, messa alle strette, ha allora deciso di lasciare il programma: sarà una decisione definitiva o tornerà invece anche nella prossima registrazione? E soprattutto come sarà preso dal pubblico del trono over questo addio?

© Riproduzione Riservata.