Uomini e Donne/ Anticipazioni, tronisti ai "saluti natalizi": sorpresa per il pubblico! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: quando arriva la pausa natalizia? Tronisti e corteggiatori printi ai saluti: ecco la programmazione prima delle feste.

15 dicembre 2017 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono classico

Il Natale si avvicina e il pubblico di Uomini e Donne inizia a chiedersi quando arriverà la pausa dello show condotto da Maria De Filippi. Arrivano in questo senso buone notizie per il pubblico affezionato a tronisti e corteggiatori: pare infatti che quest'anno la pausa natalizia arriverà più tardi rispetto al solito. Uomini e Donne non si concluderà oggi, 15 dicembre, bensì venerdì 22 dicembre. A confermarlo il sito ufficiale della Mediaset, che prevede ancora una settimana in compagni dei protagonisti del Trono Classico e del trono Over prima dei saluti per il Natale e l'addio al 2017. I fan del Trono Classico possono quindi gioire perchè lunedì e martedì potranno rivedere tronisti e corteggiatori nello studio di Canale 5; ma cosa accadrà nelle ultime puntate di questo 2017?

ANCORA RIVALITÀ TRA SARA E NILUFAR

Nella puntata in onda lunedì assisteremo al crescere della rivalità tra Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Entrambe le troniste hanno un carattere molto forte e lo si vede bene in studio, dove non mancano scintille. Sara non gradisce infatti che Nilufar parli sempre di lei in esterna e questo scatena tra le due uno scontro. Ritroveremo anche Gianluca Tornese, pronto ad appoggiare Sara contro Nilufar per lui troppo "maestrina" e "chiusa". Grande protagonista sarà ancora una volta Lorenzo Riccardi che in poche puntate è riuscito a conquistarsi l'interesse di entrambe le troniste con il suo modo di fare "strafottente" e provocatorio. Anche nelle nuove puntate del trono classico lo vedremo in esterna, infatti, con entrambe le troniste...

