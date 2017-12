Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, Anna "incastrata": spuntano gli sms con Giorgio! (15 dicembre)

Uomini e Donne, oggi 15 dicembre 2017 in onda la terza parte del trono over. Anna Tedesco messa alle strette da Gianni Sperti: spuntano gli sms con Giorgio Manetti e...

15 dicembre 2017 Anna Montesano

Anna Tedesco e Giorgio Manetti

La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del Trono Over. Lasciamo la nuova diretta Facebook e ripartiamo con Giorgio Manetti al centro dello studio ma non per chiacchierare con Gemma Galgani. Il cavaliere ha conosciuto Rosalba, Catia e Ornella: oggi decide di sentire Rosalba e conoscere Catia che racconta la bella serata trascorsa insieme. Subito dopo però Giorgio tiene a tornare sull’argomento Anna Tedesco e si dispiace della reazione avuta dalla dama pochi minuti prima. Anche Anna però dichiara di esserci rimasta male e sperava che le sue parole di fronte ai dubbi di Gianni Sperti fossero altre. Giorgio comunque le consiglia, per il futuro, di non accettare ricatti sulla loro amicizia, Tina interviene e dice che capisce benissimo la reazione tesa di Anna perché non ha avuto reazioni, anche Maria fa notare che Giorgio non ha mai detto di non avere pensato che Anna fosse presa di lui.

ANNA ALLE STRETTE: SPUNTANO MESSAGGI "SCOTTANTI"

Nello studio non mancano anche le critiche per Giorgio che, per la signora Bruna, è interessato solo a stare al centro dell'attenzione. Ma l'argomento amicizia tra Giorgio e Anna continua a tenere botta e Maria De Filippi, così come Tina e Gianni, è curiosa di capire le intenzioni della dama. Tina le consiglia di chiudere questa amicizia con Giorgio, il cavaliere la avvisa però che se chiude non c'è ritorno. Anna riflette e decide di chiudere per andare avanti senza sospetti, durante un ballo però Gianni Sperti chiede e ottiene di poter leggere i messaggi dal cellulare di Anna. Dopo una parentesi dedicata a Gianfranco, Gianni torna in studio e la visione dei messaggi di Anna con Giorgio non porta buone notizie...

© Riproduzione Riservata.