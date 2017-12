Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trono classico del 15 dicembre: Paolo Crivellin sceglierà?

Dai baci bollenti alla scelta il passo potrebbe essere breve per Paolo Crivellin che oggi tornerà in studio a Uomini e donne insieme agli altri tronisti per una nuova registrazione

15 dicembre 2017 Hedda Hopper

Paolo Crivellin, Uomini e donne

Signori e signori rullino i tamburi perché oggi potrebbe essere il gran giorno. Nel pomeriggio i nuovi tronisti e il "vecchio" Paolo Crivellin torneranno in studio per una nuova registrazione in cui il tronista, l'unico ancora rimasto della vecchia guardia, potrebbe annunciare la sua scelta ormai imminente o, addirittura scegliere e chiudere l'anno in bellezza e con una fidanzata, che sia proprio Marianna quella che è riuscita a conquistarlo fino a questo punto? Nei giorni scorsi il tronista ha parlato di una mancanza di scintilla, di qualcosa che causasse in lui una reazione ma, a quanto pare, il discorso che Maria De Filippi gli ha fatto spronandolo ad andare avanti con la sua strada e lasciarsi andare in qualche modo, ha ottenuto i suoi frutti. Non solo il tronista nella registrazione della scorsa volta sembrava a suo agio ma è addirittura arrivato a baciare ben due corteggiatrici su tre causando non poche discussioni in studio. Marianna è quella che più la coinvolto in questi giorni, sarà lei la sua scelta?

PAOLO CRIVELLIN VICINO ALLA SCELTA?

Intanto, i nuovi tronisti continuano a far parlare di loro e, in particolare, Nilufar Addati e Sara Affi Fella continuano ad essere in lotta per via dei loro corteggiatori. Lorenzo tiene le due strette nella morsa dell'indecisione e questo non fa altro che alimentare polemiche e colpi bassi. Gianni Sperti è convinto che le due siano ragazze decise e che sappiano quello che vogliono e questo vuol dire che il loro sarà un bel trono, della stessa opinione non è Tina Cipollari che le trova aggressive e che compatisce i corteggiatori che sono presenti in studio e che devono cercare di conquistarlo. Chi dei due avrà ragione alla fine di questo percorso? Anche le due tronista oggi pomeriggio saranno in studio insieme a Nicolò Briganti per la nuova registrazione, come andrà a finire?

© Riproduzione Riservata.