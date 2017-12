VINCITORI BAKE OFF ITALIA CELEBRITY EDITION 2017/ Chi trionferà? Laura Freddi e Maria Pia Timo in pole

Vincitori Bake Off Italia Celebrity Edition 2017: secondo ed ultimo appuntamento con Benedetta Parodi. Quale coppia porterà a casa la vittoria? Laura Freddi e Maria Pia Timo in pole.

15 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Benedetta Parodi

Dopo la prima puntata di Bake Off Italia Celebrity Edition 2017 che è stata vinta da Tosca D’Aquino e la sua amica Francesca, dalle 21.10 di oggi, venerdì 15 dicembre, Benedetta Parodi conduce la seconda ed ultima puntata di Bake Off Celebrity Edition 2017 che presenta le stesse caratteristiche della classica versione del talent show più dolce della televisione italiana. A giudicare i dolci che prepareranno i concorrenti vip nel corso della serata saranno il re del cioccolato Ernst Knam, la giornalista Cleria d’Onofrio e il pasticcere toscano Damiano Carrara divenuto famosissimo in America per le sue creazioni. I grembiuli che saranno indossati dai vip che hanno accettato la sfida di Bake Off Italia verranno messi all’asta per beneficienza. Il ricavato, infatti, sarà devoluto all’ UNICEF per due importanti progetti ovvero Rifugiati Siriani – Istruzione e Eritrea Acqua. La seconda serata di Bake Off Italia Celebrity 2017 potrà essere seguita sia su Real Time che sui social attraverso l’hashtag #BakeOffItalia con cui gli utenti potranno commentare tutto ciò che accade.

TUTTE LE COPPIE DI CONCORRENTI DI BAKE OFF ITALIA CELEBRITY

Otto coppie di vip sono pronti a sfidarsi a colpi di dolce nella seconda ed ultima serata di Bake Off Italia Celebraty Edition 2017. Ad indossare i famosi grembiuli saranno Euridice Axen e Raul Garcia Pena; Maria Pia Timo e Laura Freddi; Fabio Troiano con l’amica Isabella; la moglie del difensore del Sassuolo Federico Peluso, Sara Piccinini, e la moglie del portiere della Lazio, Rachele Mura; la mamma di Chiara Ferragni e suocera di Fedez Marina Di Guardo con il compagno Antonio; Jake La Furia con l’amica Laura; la schermitrice Elisa Di Francisca e la sorella Martina: le web star di Casa Surace Ricky e Pasqui. Chi sarà la coppia vincitrice? Ad avere buone probabilità di conquistare il palato dei giudici è Laura Freddi che, nella casa del Grande Fratello Vip 2017, lo scorso anno, ha dimostrato di avere delle grandi doti culinarie. Laura Freddi e l’amica Maria Pia Timo riusciranno a portare a casa la vittoria? I fans della futura mamma sono sicuri di sì.

© Riproduzione Riservata.