X FACTOR 2017/ Pagelle finale e vincitore: Lorenzo Licitra batte i Maneskin

X Factor 2017: Lorenzo Licitra ha vinto la finale del talent di Sky, battendo i favoriti Maneskin. Terzo posto per Enrico Nigiotti, davanti a Samuel Storm

15 dicembre 2017 Bruno Zampetti

X Factor 2017

FINALE X FACTOR 2017, LE PAGELLE

Il vincitore di X Factor 2017 è Lorenzo Licitra, che è quindi riuscito ad avere la meglio sui favoriti della vigilia, i Maneskin. Come si dice in questi casi il pubblico è sovrano e non c’è quindi da discutere su questo verdetto. Ci sentiamo comunque di tirare delle somme per ognuno dei finalisti di questa edizione del talent di Sky. Samuel Storm: la sua finale è durata poco. Potenzialmente con la sua voce potrebbe farsi largo anche fuori da X Factor. Vedremo se ad aiutarlo ci sarà Fedez. Enrico Nigiotti: è stato sincero, per lui contava di più riuscire ad arrivare alla quinta puntata per presentare il suo inedito che vincere il talent. L’ha dimostrato anche quando è uscito di scena con il sorriso e l’unico desiderio di poter cantare “L’amore è” davanti al pubblico del Forum.

I Maneskin: sono rimasti un po’ increduli per la decisione finale del pubblico. Hanno spinto a mille, ma sono stati superati a destra da Licitra. Nella finale sono stati fedeli a se stessi al 100%, ma non sarebbe stato male vederli variare un po’ di più, scegliendo per esempio per il super-medley dei brani in cui si sono allontanati dalle loro classiche sonorità, facendo emergere però delle ottime qualità della voce di Damiano. Possono tuttavia consolarsi con il fatto che “Chosen” è già disco d’oro. Con molta probabilità sentiremo parlare ancora di loro. Per Lorenzo Licitra la vittoria a X Factor è il completamento della metamorfosi, visto che era un tenore. Ha anche imparato a tenere il palco. Ora si tratta di capire che cosa è diventato esattamente e come far fruttare il lavoro di tutte queste settimane. Avrà tempo per capirlo. Per chiudere tanti complimenti vanno fatti a Mara Maionchi: portare due concorrenti sul podio è già un’impresa. Se poi uno di loro vince contro i favoriti della vigilia… Speriamo che l’uscita sullo starsene a casa l’anno prossimo fosse solo una battuta.

