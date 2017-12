X Factor 2018 / Casting aperti per la nuova stagione: Cattelan confermato, Fedez molla il talent?

X Factor 12, aperti i casting della nuova stagione che prenderà il via nel 2018, Alessandro Cattelan confermato alla conduzione, Fedez fa un passo indietro?

15 dicembre 2017 Valentina Gambino

X Factor 2018, aperti i casting

X Factor 2017 ha chiuso i battenti con la finale più vista di sempre. Il talent show di SkyUno è giunto alla sua 11esima edizione e, nonostante i Maneskin fossero già stati dati come vincitori assoluti, la prima posizione è finita tra le mani di Lorenzo Licitra, tenore siciliano della Squadra Over di Mara Maionchi. Seconda posizione proprio per la band diretta da Manuel Agnelli, terzo posto per Enrico Nigiotti e quarto per Samuel Storm, talento della Squadra Under Uomini di Fedez. Il prossimo anno verrà nuovamente condotto da Alessandro Cattelan. Del resto, con un contratto in scadenza, molti si chiedevano il suo futuro lavorativo. Intervistato da Mario Manca per Vanity Fair, il conduttore però è apparso ben disposto ad affrontare la 12esima edizione in partenza nel 2018: "Ne stiamo parlando. Al momento sto lavorando ad altre cose, ma credo proprio di riuscire a metterci dentro anche X Factor, lo farei con molta gioia", ha confidato. “Se vedessi un altro conduttore a X Factor soffrirei. Ma è ovvio che prima o poi succederà”, ha poi aggiunto.

X Factor 2018, aperti i casting per la nuova edizione

Nel frattempo, se Alessandro Cattelan appare una certezza anche X Factor 2018, chi ha dei dubbi in proposito è Fedez. "Non so se tornerò il prossimo anno, deciderò dopo l’ultima puntata", ha dichiarato intervistato dal Corriere della Sera, dite che avrà già deciso cosa fare? Attualmente si gode il pancino della sua Chiara, in attesa del primo figlio. Ciò che però appare certo sono i casting della nuova edizione. Sul sito ufficiale del talent show andato in “vacanza” nemmeno 24 ore addietro, si legge: "Se anche voi sognate di salire sul palco di X Factor Italia e, perché no, vincere il premio finale iscrivetevi ai casting su xfactor.sky.it/casting. È molto semplice, dovete solo compilare il modulo che trovate all'indirizzo. Nel corso dei prossimi mesi la redazione di X Factor vi contatterà e vi fornirà tutte le informazioni necessarie per presentarvi ai casting della nuova edizione". Se avete la passione per il canto e pensate di proporre qualcosa di innovativo e unico, il talent show di SkyUno vi sta aspettando per diventare una star e, male che vada farete un’esperienza indimenticabile.

