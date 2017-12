ANNA AND THE KING/ Su Rai Movie il film con Jodie Foster (oggi, 16 dicembre 2017)

Anna and the King, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 16 dicembre 2017. Nel cast: Jodie Foster, Chow Yun-Fat, alla regia Andy Tennant. La trama del film nel dettaglio.

16 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JODIE FOSTER

Il film Anna and the King va in onda su Rai Movie oggi, sabato 16 dicembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola drammatica che è stata affidata alla regia di Andy Tennant nel 1999 ed è stata interpretata da Jodie Foster, Chow Yun-Fat, Ling Bai, Tom Felton, Syed Alwi e Randall Duk Kim. L'intera trama è interamente ispirata alla vita di Anna Leonowens, docente britannica trasferitasi in Thailandia dove ha continuato a esercitare la sua professione d'insegnante. Gran parte delle scene sono state girate in Malesia. Ad interpretare il personaggio di Anna Leonowens è stata l'attrice americana Jodie Foster, vincitrice di diversi Premi Oscar e Golden Globe. Tra le sue interpretazioni memorabili sono assolutamente da citare quelle in pellicole come Il silenzio degli innocenti, Sotto accusa, Taxi Driver, Motherhood - Il bello di essere mamma e Una lunga domenica di passioni. Ma vediamo la tra,a del film nel dettaglio.

ANNA AND THE KING, LA TRAMA DEL FILM

Anna Leonowens è un'insegnante d'inglese che ha da poco perso suo marito. Decisa a cambiare vita, si trasferisce In Thailandia. Qui le viene affidato il compito di insegnare la storia e la lingua inglese all'intera prole del re Rama IV Mongkut, che si compone di circa 60 figli. Tra il re e Anna si crea subito una forte intesa. Il sovrano apprezza molto la caparbietà e l'indipendenza di Anna, desideroso più che mai di modernizzare la cultura del suo Paese. Nel frattempo, Anna si affeziona ai suoi nuovi studenti, in modo particolare a Fa-Ying, una delle figlie di Rama IV. La piccola, malata di colera, morirà diversi mesi dopo con grande dolore di suo padre. Mentre il re cerca di farsi forza, per tentare di rafforzare la sua immagine internazionale, decide di dar vita ad un fastoso ricevimento che verrà organizzato proprio da Anna. Al termine della festa Anna ed il re si lasciano andare ad un meraviglioso ballo che intensifica il loro rapporto. Diverse settimane dopo, la pace che regna in Siam sembra vacillare. Il re, dopo aver mostrato un velo di clemenza verso una coppia di amanti condannata a morte, deve infatti affrontare un terribile colpo di Stato, ordito con la collaborazione del governo britannico dall'esercito birmano. Grazie all'aiuto di suo fratello riesce però a scoprire che il vero colpevole è Alak, suo fidato consigliere. Nel frattempo Anna cerca di mettere in salvo i figli e le mogli del re.

© Riproduzione Riservata.