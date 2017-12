Aida Yespica e Jeremias Rodriguez / Nuova coppia? Flirt pronto al decollo...

Tra Aida Yespica e Jeremias Rodriguez potrebbe esserci un clamoroso riavvicinamento dopo il feeling palesato durante la comune esperienza al Grande Fratello Vip 2.

16 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Aida Yespica

SOLTANTO UN CARO AMICO?

Chi credeva che nella possibile love story tra la modella venezuelana Aida Yespica e l’argentino Jeremias Rodriguez fosse ormai stata messa una bella pietra sopra, presto potrebbe ricredersi. Infatti, come riportato nell’ultimo numero del settimanale Spy, ci sono diversi elementi che lasciano intuire come tra i due ex partecipanti della seconda edizione del Grande Fratello Vip ci possa essere del tenero o quanto meno le premesse per un flirt. La bella Yespica a differenza di qualche settimana fa non è più legata sentimentalmente all’imprenditore napoletano Geppy Lama al quale pare abbia dato il ben servito durante il weekend a Bormio nell’immediato post uscita dalla casa più spiata d’Italia. Una rottura che evidentemente apre a nuovi orizzonti nella vita sentimentale della Yespica che tuttavia per il momento si è sempre trincerata in dichiarazioni in cui ha etichettato Jeremias come un caro amico con cui ha condiviso una bella avventura mediatica.

L’INCONTRO IN UN LOCALE MILANESE

Nonostante le dichiarazioni della Yespica sul fratello di Belen Rodriguez che lo vede soltanto come un caro amico, secondo la ricostruzione della rivista Spy tra i due ci sarebbero stati costanti contatti anche dopo l’uscita dalla casa. In particolare Jeremias e Aida si sentirebbero quotidianamente mediante messaggi e tra l’altro si sono anche visti. Infatti, la modella venezuelana avrebbe incrociato Jeremias in un noto locale della movida milanese. Tuttavia c’è da sottolineare come i due non fossero da soli bensì il giovane argentino era assieme alla sorella, ad Andrea Iannone e soprattutto all’attuale fidanzata Sara. Insomma un incontro casuale alla presenza della stessa Sara con la quale però Jeremias avrebbe un rapporto abbastanza logorato caratterizzato da continui alti e bassi. Testimoni che hanno assistito all’incontro, infatti, secondo quanto riportato da Spy, avrebbero assistito ad un continuo incrocio di sguardi tra Jeremias e Aida che certamente non hanno fatto piacere a Sara.

