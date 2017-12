Amici 17/ Anticipazioni ed eliminati: l’ultima puntata dell’anno, sfide a squadre e contrasti (16 dicembre)

Amici 17, sfide a squadre ed eliminati: diretta e anticipazioni puntata 15 dicembre. Einar sarà ancora al comando della classifica di gradimento? Biondo e Einar i capitani

16 dicembre 2017 Valentina Gambino

Amici 17

Questo pomeriggio, a partire dalle 14.10 circa, andrà in onda l’ultima puntata dell’anno con Amici 17. Il talent show condotto da Maria De Filippi, dovrebbe tornare in diretta, nonostante in questi giorni sia stata registrata una puntata speciale che è stata mandata in onda proprio ieri, durante il daytime del canale 31 del digitale terreste (Real Time). Gli allievi della scuola più famosa d’Italia, si stanno preparando per la nuova puntata live che verrà trasmessa oggi. Sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, Maria De Filippi tornerà puntualmente in onda per salutare il pubblico e ritrovarlo direttamente nel 2018, in vista del serale. Nel corso dell’ultimo daytime di ieri, abbiamo assistito all’eliminazione di Audjah, costretta a lasciare la scuola dopo una sfida con una cantante. Al posto della talentuosa ragazza è entrata Emma Muscat, un’allieva 17enne che viene da Malta che non parla italiano ma unicamente la lingua inglese. Nel recente daytime, si erano anche presentati gli altri sfidanti degli allievi.

Ancora scontri tra professori e allievi?

Durante il passato sabato pomeriggio, alcuni ragazzi della scuola di Amici 17, si sono ‘ribellati’ ai professori. Ecco perché abbiamo visto Luca Vismara scontrarsi con Rudy Zerbi, tirando in mezzo anche errori del passato. Tra gli altri ‘casi’, anche la ballerina Valentina aveva avuto un confronto diretto con Alessandra Celentano che è proseguito anche nel corso del daytime di ieri pomeriggio, sul canale 31 di Real Time. La danzatrice si è trovata ancora una volta alle prese con la professoressa e la nuova disastrosa lezione di danza. Questo pomeriggio, ci sarà spazio anche per un nuovo confronto tra di loro? Lo scopriremo solo a breve. Nel frattempo, la Celentano ha mostrato di volere aiutare la ragazza nonostante ci sia molto lavoro da fare. Potrebbe decidere di metterla in sfida? In alternativa, la docente di danza potrebbe proporre anche una sfida comparata con qualche allieva della scuola di Amici che lei, potrebbe reputare più brava. Staremo a vedere cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento di Canale 5.

Amici 17, il televoto premierà ancora Einar?

Durante la nuova puntata di Amici 17, in diretta sulla rete ammiraglia Mediaset, proseguiranno come sempre le sfide a squadre, giudicate dai professori presenti in studio. Per quanto riguarda i capitani, Biondo dirige il Fuoco mentre Einar è alle prese con le decisioni e gli schieramenti della squadra del Ferro. Proprio Einar, durante la settimana ha avuto l’impressione di non piacere ad alcuni allievi e così si è sfogato con Luca e Biondo. Il cantante, nonostante tutto è primo in classifica, vedremo se anche quest’oggi manterrà questa posizione che gli potrebbe anche regalare l’immunità. Questo pomeriggio, andrà in onda il quinto e ultimo appuntamento stagionale del 2017. Amici infatti, tornerà l’anno prossimo e ripartirà puntualmente da gennaio. In studio con Maria De Filippi e tutti gli allievi, troveremo nuovamente Giusy Ferreri, Paola Turci (assente lo scorso sabato per lavoro e sostituita da Annalisa), Rudy Zerbi e Carlo di Francesco per quanto riguarda il Canto; Bill Goodson, Alessandra Celentano, Garrison Rochelle e Veronica Peparini per la categoria Danza. Insieme al voto dei professori si affiancherà anche quello del pubblico da casa che può esprimere le sue preferenze tramite SMS al numero 477.000.4, sito web wittytv.it e l’App Mediaset Fan.

