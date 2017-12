Aurora Ramazzotti/ Video, “a cosa mi serve la patente se ho l'autista personale?”

16 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Aurora Ramazzotti

La vita da “rich kid” di Aurora Ramazzotti fa discutere. «A cosa mi serve la patente? Ho l'autista personale», con questa affermazione la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazotti ha scatenato le polemiche sui social network. Per molti si è trattato di uno schiaffo alla povertà, altri l'hanno criticata per la sua ironia visto che ci sono persone che lottano ogni giorno per far quadrare i propri conti, ma ce ne sono stati alcuni che l'hanno difesa, appellandosi al fatto che chiunque avrebbe fatto lo stesso al suo posto. Il caso è scoppiato per un'intervista rilasciata da Aurora a Freeda, a cui ha rivelato di avere una guardia del corpo che la segue senza farsi notare e che la porta ovunque. Per questo non ha ancora preso la patente di guida... Il suo bodyguard, Sergio, l'accompagna ovunque e ora non ne può fare a meno: «Per me è stata una cosa imposta, ma è una persona carina e disponibile. Ha vissuto in tanti luoghi, conosce tutta Milano. È l'unica persona con cui giro per strada che fermano più di me, eccetto mia madre».

AURORA RAMAZZOTTI, I CONFRONTI CON LA MADRE MICHELLE HUNZIKER

Aurora Ramazzotti ha parlato anche delle sue insicurezze nella video intervista rilasciata a Freeda. «Durante la fase di crescita ho avuto molti problemi col mio fisico, quando mi confrontavano con mia madre. Poi questa insicurezza piano piano è diventata un punto di forza, perché ho imparato a fregarmene», ha raccontato la figlia dii Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Dai problemi con il proprio aspetto ai sogni nel cassetto. «Non sono mai stata una di quelle bambine che sognava di sposarsi e fare figli, ho sempre voluto crearmi qualcosa di mio», ha spiegato Aurora Ramazzotti. Poi ha svelato qual è la sua massima soddisfazione al momento: «Raggiungere una carriera che mi soddisfi, intraprendere un progetto mio». Nel servizio realizzato da Freeda ha mostrato una delle sue giornate tipo: colazione al mattino con brioche e tè, cambio d'abito e pranzo dalla nonna materna. Con Sergio sempre pronto ad accompagnarla ovunque.

