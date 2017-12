BEAUTIFUL / Anticipazioni 16 dicembre: Sally e libera ma a quale prezzo?

Anticipazioni Beautiful, puntata 16 dicembre: la soap americana torna finalmente in onda dopo quasi una settimana di interruzione, sostituita da Sacrificio d'amore.

16 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

L'attesa è stata lunga e sofferta ma finalmente questo pomeriggio Beautiful tornerà ad essere protagonista del palinsesto pomeridiano di Canale 5. Per tutta la settimana, la soap americana è stata sostituita da Sacrificio d'amore, la nuova fiction che purtroppo al suo esordio non ha avuto gli ascolti attesi dal Biscione. Per questo motivo, i vertici Mediaset hanno deciso di tentare la via del rilancio, proponendo la sua replica in un orario tradizionalmente dedicato alle storie d'amore. Da questo pomeriggio tutto dovrebbe comunque tornare alla normalità e così, secondo quanto attualmente riportano le guide tv, le cose dovrebbero proseguire anche nel corso della prossima settimana. Dovremo dunque fare un passo indietro e ripensare a quanto accaduto diversi giorni fa quando Sally si trovava davanti al giudice in attesa di capire se i Forrester avrebbero deciso di proseguire con la denuncia per spionaggio industriale. Le cose per lei si metteranno male: rischierà infatti cinque anni di carcere quanto meno fino a quando Thomas si presenterà per salvarla da questa complicata situazione...

Beautiful: Sally sarà libera grazie a Thomas ma...

Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio le sorti di Sally sembreranno essere senza via d'uscita. Ma, quando Carter annuncerà la decisione dei Forrester di procedere contro di lei, Thomas si presenterà in aula per difendere l'aspirante stilista. Racconterà i motivi che l'hanno spinta a compiere un simile passo, precisando che la giovane non dovrà finire in carcere per un simile errore. Su intervento di Thomas, i Forrester decideranno di ritirare la denuncia nei confronti di Sally anche se verrà comunque decisa la confisca di tutti i suoi beni e di quelli della Spectra Fashions (ad esclusione dell'edificio che, come sappiamo, sarà di proprietà di C.J. e della madre Sally Senior). La rossa non potrà fare altro che considerare Thomas un eroe, baciandolo appassionatamente e dichiarandogli il suo amore. Ma per lei non potrà più esserci futuro a Los Angeles, motivo per cui la Spectra comincerà a meditare di lasciare la città, tentando la fortuna altrove.

