Bake Off Italia Celebrity Edition 2017/ Pagelle e vincitore: Jake La Furia al top

16 dicembre 2017 Redazione

A Villa Annoni fervono i preparativi per la seconda puntata di Celebrity Bake Off Italia con coppie di famosi in gara. A sfidarsi davanti ai tre giudici Clelia D'onofrio, Damiano Carrara e il maestro Ernst Knam e la conduttrice Benedetta Parodi, ai fornelli gli attori Euridice Axen e Raul Garcia Pena; Maria Pia Timo e Laura Freddi; Fabio Troiano con l’amica Isabella; la moglie del difensore del Sassuolo Federico Peluso, Sara Piccinini, insieme alla moglie del portiere della Lazio, Rachele Mura; la mamma di Chiara Ferragni Marina Di Guardo con il compagno Antonio; Jake La Furia con l’amica Laura; la schermitrice Elisa Di Francisca e la sorella Martina; le web star di Casa Surace, Ricky e Pasqui. Prima sfida uno Skill Test: prima manche sfida di decorazione a tempo. I migliori sono Fabio Troiano con l’amica Isabella; i peggiori Jake La Furia con l’amica Laura. Seconda prova la torta Wow proposta da Ernst Knam: quali saranno i cavalli di battaglia dei partecipanti? A conquistare la puntata Jake La Furia e Laura con a loro torta viola.

Top e flop della serata

Quali sono stati i momenti migliori della seconda puntata di Bake Off Italia celebrity edition? Sicuramente tra i più belli, divertenti e apprezzati quello delle presentazioni: i concorrenti in gara, infatti, hanno raccontato davanti alla telecamera chi sono, di cosa si occupano e perchè hanno scelto di partecipare a questa sfida così tanto amata dai telespettatori di Real Time. Tra i più simpatici Casa Surace, Fabio Troiano e Laura Freddi. Cosa sapranno e sapranno fare i concorrenti con gli strumenti del mestiere di un pasticcere? Tra i momenti migliori sicuramente il "training" che Benedetta fa a Katia Follesa che dalla prossima settimana presenterà Junior Bake Off. Tra i flop, invece, la durata del programma: una serata così leggera, divertente e molto dinamica non può durare solo un'ora. Altri momenti divertenti per Bake Off la simpatia tutta Made in Sud dei Casa Surace: Richi e Pasqui hanno portato nel tendone di Bake Off la tipica ironia dei loro video e sketch sui social. (di Fabiola Granier)

