Biondo/ Amici 17, pazzo di Annalisa Scarrone pronta a duettare con lui

I fan di Biondo saranno lieti di sentirlo cantare in duetto con Annalisa Scarrone sulle note di "Dark horse" di Katy Perry ft. Juicy J.. Cosa è successo in settimana?

16 dicembre 2017 Hedda Hopper

Biondo, Amici 17

Buone notizie per i fan di Biondo che non solo è ancora sano e salvo ed è arrivata alla diretta di sabato pomeriggio di Amici 17 ma che finalmente ha avuto modo di vedere coronato il suo sogno, quale? Biondo ha incontrato la sua Annalisa Scarrone per una nuova giornata insieme in sala prove ma per un duetto destinato a far discutere. L'annuncio è arrivato proprio mentre Biondo si trovava con i suoi compagni ma nessuno sapeva chi sarebbe stato il prescelto. Solo quando è arrivato in sala prove ed è stato raggiunto da Annalisa, Biondo ha avuto modo di scoprire che lui avrebbe cantato con lei sulle note del brano "Dark horse" di Katy Perry ft. Juicy J.. La notizia lo ha gasato e non poco visto che è subito tornato in sala relax per dirlo ai compagni e mostrare anche alcuni passaggi che, sicuramente, lo vedranno impegnato questo pomeriggio.

IL DUETTO E L'AMORE PER ANNALISA SCARRONE

Ma perché la notizia lo ha reso così felice? Facile a dirsi. Ci segue il pomeridiano di Amici 17 si è accorto subito che la reazione di Biondo in sala con Annalisa Scarrone non è quella di sempre. Il rapper romano è subito rimasto colpito dall'ex ugola d'oro di Amici tanto che, proprio nella scorsa diretta, Maria De Filippi ha mandato in onda un rvm in cui era riassunto il suo modo di fare al cospetto di Nalì, la sua tutor. Le cose peggioreranno questa settimana visto che Biondo non solo ha avuto modo di incontrarla per una lezione ma, addirittura di provare con lei questo duetto che andrà in onda oggi pomeriggio. Biondo era felicissimo e ha addirittura parlato di un sogno che si avvera e di karma, per la felicità dei fan che li shippano già come possibile coppia. Al momento Annalisa si limita a sorridere alle sue reazione, succederà davvero qualcosa?

LO SCONTRO CON MOSE

La versione romantica di Biondo ha preso il sopravvento in questi giorni. Dopo la sfida e quello che è successo nei giorni scorsi, sembra che il rapper romano abbia messo la testa sul collo e questo ha cancellato anche gli "scontri" con Mose. I primi giorni nella scuola i due sono arrivati allo "scontro" per via di una serie di commenti fatti dal romano su Mose durante i casting. Le cose sono state chiarite e dopo la possibilità di Mose di sfidare Biondo per poi tirarsi indietro, anche la loro rivalità ormai sembra un lontano ricordo. Il loro percorso ha ormai preso strade diverse e opposte e mentre Mose continua a piangere dicendosi bloccato e non in grado di fare musica come vorrebbe, Biondo continua a produrre, cantare, duettare con Annalisa Scarrone e salire in classifica. Il suo momento no è finito?

© Riproduzione Riservata.