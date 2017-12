CECILIA RODRIGUEZ / Francesco Monte fidanzato? "Sarei contenta se avesse un'altra"

Cecilia Rodriguez ha parlato del suo rapporto con Francesco Monte e della possibilità che il suo ex fidanzato sia ora legato ad un'altra donna: "Sarei contenta se avesse un'altra".

16 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte si è conclusa durante l'avventura dell'argentina al Grande Fratello Vip 2. Dopo avere chiesto al fidanzato di inseguire i suoi sogni, Cecilia si è subito lasciata andare tra le braccia di Ignazio Moser, che continua ad essere il suo compagno anche ora che le telecamere del reality show si sono spente. Francesco Monte è uscito comunque a testa alta da questa storia d'amore, facendo chiaramente capire di avere messo definitivamente la parola fine a questa storia e che, in nessun modo, avrà dei ripensamenti a tal proposito. Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare della vita privata dell'attore pugliese, soprattutto dopo che alcune sue fan hanno notato la presenza di una misteriosa brunetta al suo fianco nelle ospitate in discoteche e locali della penisola. È quindi nato il sospetto che Monte fosse di nuovo innamorato, a poche settimane di distanza dalla rottura con Cecilia.

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte: lui fidanzato? Sarei contenta...

Sulla possibilità che Francesco Monte abbia di nuovo una donna al suo fianco, si è espressa anche Cecilia Rodriguez in una recente intervista rilasciata al settimanale Vero. In essa l'argentina, ha ammesso di essere felice della possibilità che il suo fidanzato possa avere ritrovato l'amore: " Vederlo con un’altra? Non ho nessun problema, anzi, sarei contenta se avesse davvero un'altra. Io ho trovato una persona che credo sia giusta per me e spero che anche lui trovi qualcun che lo faccia stare bene. È normale andare avanti". E riguardo il confronto avuto pochi giorni dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2, Cecilia ha affermato che esso è stato estremamente amichevole tanto che lei prova ancora dell'inevitabile affetto nei confronti di Francesco: " Il nostro chiarimento è stato molto amichevole. Io e Francesco ci siamo amati tantissimo, ci siamo rispettati e tra di noi c’è ancora tanto affetto".

© Riproduzione Riservata.