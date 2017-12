CHRISTIAN DE SICA/ La difesa di Fausto Brizzi che non si presenta alla prima del film (Verissimo)

Il popolare attore e show man italiano Christian De Sica è ospite nella nuova puntata di Verissimo in onda su Canale 5 in questo sabato pomeriggio. Anticipazioni e news.

16 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Christian De Sica

GRANDE PROTAGONISTA DI QUESTO NATALE 2017

Christian De Sica è il grande protagonista di questo Natale 2017. Il popolare show man italiano e amato attore sta vivendo un momento molto fortunato della sua carriera professionale. De Sica infatti lo scorso 24 novembre ha pubblicato il suo disco di Natale, Merry Christian: “Un prodotto nato in famiglia, che spero trasmetta a tutti questa sensazione di calore", come lui stesso afferma. Si tratta di 11 tracce prodotte da Niccolò Petitto ed eseguite da un'orchestra di 40 elementi in cui l’attore e cantante gioca con il suo gusto swing e non solo. Infatti in Astro del Ciel ha usato una chiave country in cui nessuno si era cimentato ancora e che ha dato occasione a De Sica e ai suoi collaboratori di divertirsi molto. Proprio come accade nel videoclip di 'Jingle Bells' che vede alla regia suo figlio Brando. Tuttavia Christian De Sica non sarà solo protagonista nei negozi di dischi ma anche al cinema con il cinepanettone Poveri ma ricchissimi in cui recita al fianco di Enrico Brignano e Lucia Ocone anche loro protagonisti nel salotto di Silvia Toffanin.

FAUSTO BRIZZI ASSENTE ALLA PRESENTAZIONE DEL FILM POVERI MA RICCHISSIMI

Poveri ma ricchissimi, sequel del film Poveri ma ricchi campione di incassi di Natale 2016, già da questi primi giorni nelle sale sta riscuotendo grande successo tra il pubblico nonostante le polemiche legate al nome del regista Fausto Brizzi accusato da più parti di molestie sessuali nei confronti di giovani attrici. Polemiche a cui è seguita una lunga querelle tra il regista e la major con la conseguente decisione della Warner di escluderlo da qualsiasi attività promozionale del film. Infatti in occasione della presentazione del film, Fausto Brizzi era tra i grandi assenti. Queste le parole di Christian De Sica in questa occasione: “Fausto Brizzi non è qui ma solo per sua scelta. Preferisce comparire solo quando tutto sarà chiarito”. Il successo di De Sica continua inoltre anche al teatro con un grandissimo concerto al San Carlo di Napoli il prossimo 27 dicembre: “Sarà un concerto enorme con 55 orchestrali e Pino Strabioli: canterò canzoni del mio repertorio e 4 brani del mio nuovo disco" anticipando che vi è l’intenzione di portare lo show anche in tournèe.

