CLAUDIO SONA E MARIO SERPA / La coppia non si nasconde più? Ecco la prova social (Uomini e donne)

Claudio Sona e Mario Serpa hanno ripreso a frequentarsi dopo la chiacchierata fine del loro rapporto? Dopo le prime foto scattate in un locale di Verona, ecco l'indizio nei social network.

16 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Claudio Sona e Mario Serpa

Che Mario Serpa e Claudio Sona avessero ripreso a vedersi è fatto noto tra i fan della coppia che solo qualche giorno fa avevano visto alcune sorprendenti foto sul web: i primi protagonisti del trono gay di Uomini e donne erano stati pizzicati in un locale di Verona dove si erano incontrati lontano da occhi indiscreti (o quanto meno era questo ciò che credevano). I Clario avevano, infatti, fatto attenzione a non attirare l'attenzione delle altre persone del locale, indossando anche un cappuccio in testa, ma stando a come sono andate le cose non erano riusciti a raggiungere il loro obiettivo. Le voci di un loro possibile ritorno di fiamma si erano quindi velocemente diffuse sui social network dove qualcuno si era detto certo che tra loro ci fosse solo una bella amicizia, mentre altri avevano espresso la speranza che potesse trattarsi di vero amore, dopo i problemi incontrati nel recente passato. La coppia per diverse settimane aveva evitato di esprimersi a tal proposito, ma un nuovo indizio ha recentemente fatto capire che qualcosa sta cambiando.

Claudio Sona e Mario Serpa: è di nuovo amore tra loro?

Dopo le foto che li ritraevano insieme in un locale di Verona, Mario Serpa e Claudio Sona non si erano espressi riguardo il loro riavviciamento lasciando diversi punti interrogativi nella mente dei loro fedeli sostenitori. Ma ecco qualche ora fa l'indizio che non ti aspetti e che sembra evidenziare il loro desiderio di non nascondersi più. I due ex fidanzati, che si erano lasciati tra le polemiche soprattutto a causa delle dichiarazioni di Juan Fran Sierra, hanno ripreso a seguirsi su Instagram, decisione che non è certo passata inosservata tra i loro migliaia di fan. Dopo la burrascosa rottura, era infatti arrivato subito l'allontanamento dai social network, almeno fino a quando le acque si sono decisamente tranquillizzate. Non sembrano dunque esserci dubbi riguardo la nuova amicizia che li lega: resta da capire se si tratti anche di amore o di un semplice rapporto tra due ex. Ma con gli attuali presupposti, sembra certo che la coppia darà presto nuove notizie di sè...

