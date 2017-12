CRISTINA RONCALLI E GIANLUCA IMPASTATO / Dall'amore alla rottura: "Non mi sento aperto ad una relazione"

Cristina Roncalli ha parlato dalla sua breve relazione con Gianluca Impastato, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2. Una storia intensa anche se lui non era pronto...

16 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Gianluca Impastato al Grande Fratello Vip 2017

Gianluca Impastato ha concluso la sua avventura al Grande Fratello Vip 2 prima del tempo a causa di una probabile imprecazione che ne ha causato l'espulsione (tra le polemiche). Proprio durante la sua permanenza nella Casa più spiata d'Italia, però, il gieffino è stato contattato su Instagram da Cristina Roncalli che gli aveva espresso il suo interesse attraverso un messaggio (letto dopo l'eliminazione) nel quale scriveva: "Mi sono innamorata di te". Da allora, tra loro c'erano stati vari contatti telefonici fino all'incontro avvenuto lo scorso 6 novembre. A chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto successivamente è stata proprio l'ex fiamma di Mariano Catanzaro in un'intervista nel settimanale Tutto: "E’ cominciato tra noi un rapporto telefonico, la voglia di sentirci e di vederci diventava sempre più forte. Non so perchè, ma lui si è fidato di me sin dal primo istante ed io di lui, come se ci conoscessimo da una vita."

Cristina Roncalli e il rapporto con Gianluca Impastato

Cristina Roncalli ha raccontato come lei e Gianluca Impastato siano stati molto vicini dopo la fine del Grande Fratello Vip 2: "Con lui ho capito fin dal primo istante che poteva essere un uomo capace di starmi accanto, e magari di poter avere con lui un futuro. Stessa cosa da parte sua dato che spesso mi ha detto che ero la donna che aveva sempre cercato, che aveva una gran voglia di innamorarsi e di passare del tempo con me". La coppia si è frequentata per alcuni giorni e tutto sembrava andare per il meglio: "Sono una persona molto testarda, un giorno abbiamo avuto una discussione e lui mi ha chiesto di far pace il giorno dopo perché non voleva perdermi e aveva bisogno di me. A me quelle ore senza sentirlo sono sembrate interminabili. Non so perché quest'uomo mi piaceva così tanto." Poi però è accaduto ciò che la nipote di Papa Roncalli non si sarebbe mai aspettata ovvero un messaggio nel quale Gianluca metteva fine a qualsiasi rapporto tra loro: "Ho riflettuto su di noi e per ora non mi sento aperto a una relazione, sei una donna che ha bisogno di attenzioni e io per ora non ho la testa."

