Cantanti nuove proposte, Sanremo 2018 / Mudimbi brilla tra i giovani, ecco i big in gara

Le nuove proposte di Sanremo 2018: i cantanti ammessi al Festival, i big e le considerazione sull'anteprima condotto da Claudia Gerini e Federico Russo.

Sanremo 2018

SVELATI I NOMI DEI BIG

Cresce l'attesa per il Festival di Sanremo 2018, giunto alla sua sessantottesima edizione. Quest'anno la direzione artistica della kermesse è stata affidata a Claudio Baglioni e il pubblico è molto curioso di vederlo all'opera in veste di conduttore. Ieri sera su Rai Uno è andata in onda la puntata anteprima, condotta dalla coppia Claudia Gerini-Federico Russo. Il duo ha dato spazio alle nuove voci e ha svelato i nomi dei big che prenderanno parte all'evento. Le esibizioni dei giovani sono state alternate da alcuni annunci a singhiozzo che hanno svelato gradualmente i nomi degli artisti in gara. Da Ornella Vanoni a Luca Barbarossa, passando per Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Nina Zilli, The Kolors, Diodato e Roy Paci, Mario Biondi, Lo Stato Sociale, Annalisa, Giovanni Caccamo, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Renzo Rubino, Noemi, Ermal Metal, Le Vibrazioni e Ron. Ecco i protagonisti del Festival. Dunque, leggendo i nomi degli artisti in gioco, si preannuncia un Sanremo decisamente meno social e più tradizionale rispetto all'anno passato, almeno dal punto di vista artistico.

LE NUOVE VOCI

Quasi tutta la puntata si è concentrata sulle nuovi voci di Sanremo 2018. Claudia Gerini e Federico Russo hanno fatto duellare i concorrenti attraverso un meccanismo di voto incrociato che ha visto come protagonista la giuria tv. Sedici brani e tanta varietà tra i generi musicali. Alcuni artisti non hanno lasciato il segno, altri hanno regalato performance degne di nota. Tra gli eliminati spicca la voce di Nyvinne, che ha abbandonato la gara con gli occhi lucidi. Per lei, malgrado l'eliminazione, ci sono state tante parole di affetto da parte di Francesco Facchinetti e degli altri giurati. Conquistano invece un pass per Sanremo 2018, per la Categoria Nuove Proposte, i seguenti cantanti: Eva (Cosa ti salverà), Giulia Casieri (Come stai), Lorenzo Liguori (Il Congiuntivo), Mirkoeilcane (Stiamo tutti bene), Mudimbi (Il Mago), Ultimo (Il ballo delle incertezze). Parteciperanno alla kermesse anche Leonardo Monteiro (Bianca) e Alice Caioli (Specchi rotti) in arrivo dal Concorso Area Sanremo. Insomma, ora che i nomi dei cantanti sono stati svelati non resta che attendere l'inizio del Festival. il conto alla rovescia è già cominciato...

