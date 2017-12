CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ Foto, serata in famiglia per la coppia (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l'ex ciclista pronto a trasferirsi a Milano e a sfondare nel mondo dello spettacolo? Nuove critiche dal web dopo il Grande Fratello Vip 2

16 dicembre 2017 - agg. 16 dicembre 2017, 8.46 Anna Montesano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Serata di festa per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, ieri sera, in quel di Milano, hanno partecipato alla prima festa di Natale. Con loro c’erano anche i genitori di Cecilia, Belen e Andrea Iannone. Una serata di gran divertimento, di musica e risate al termine della quale c’è stato anche il tempo per una foto di famiglia. Veronica Cozzani, la mamma di Belen e Cecilia, infatti, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui è insieme al marito Gustavo, un’amica, le figlie e i generi. La mamma di Belen sorride alle spalle di Andrea Iannone che siede accanto alla sua Belen. Anche Ignazio appare perfettamente a suo agio nella famiglia della sua fidanzata con cui l’amore procede a gonfie vele. Tutti i membri della famiglia Rodriguez, infatti, l’hanno accolto a braccia aperte come ha raccontato lo stesso Ignazio ai microfoni del settimanale Chi.

Feliz cumple María José!??te queremos! ?? Un post condiviso da Veronica Cozzani (@veronicacozzani) in data: 15 Dic 2017 alle ore 15:55 PST

FUTURO IN TV PER IGNAZIO MOSER?

È un periodo davvero ricco di emozioni e sicuramente importante per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Dopo il Grande Fratello Vip 2017, in molti credevano che questa storia nata così per caso e tra gosse polemiche sarebbe giunta al limite una volta fuori, invece non solo le cose stanno procedendo per il meglio ma per la coppia si parla anche di imminente convivenza che potrebbe avere inizio proprio nel corso delle prossime settimane. Di recente Cecilia e Ignazio hanno infatti svelato la volontà di vivere insieme a Milano, dove si trovano tutti i cari della Rodriguez; così facendo Ignazio lascerà Trento, sua città Natale oltre che luogo nel quale si occupa dell'azienda di famiglia.

CRITICHE PER IGNAZIO MOSER

Qui il ragazzo tornerebbe soltanto per il weekend, cosa che porta i fan della coppia a credere che Moser voglia dedicarsi, così come la sua fidanzata, ad una carriera nel mondo dello spettacolo. È proprio su questo aspetto che si sono scatenate negli ultimi giorni le critiche del web. C'è chi infatti accusa Ignazio di aver dimostrato di non aver "particolari talenti", prima nel ciclismo (ricordiamo infatti che suo padre è la leggenda Francesco Moser), poi nella gestione dell'azienza. Ecco perchè sul web si leggono commenti come: "Sicuro che questa storia d'amore con Cecilia non abbia dietro anche il desiderio di diventare famoso e fare business? Prima lasci il ciclismo, poi l'azienda di famiglia, ora vuoi diventare famoso?" tuona un'utente tra i commenti Instagram di Ignazio che, di fronte a queste critiche preferisce tacere e anzi godere dei momenti insieme alla sua Chechu.

© Riproduzione Riservata.