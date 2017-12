ENRICO BRIGNANO E LUCIA OCONE/ Nel cinepanettone "Poveri ma ricchissimi" uscito nelle sale (Verissimo)

Enrico Brignano e Lucia Ocone sono tra i protagonisti della nuova puntata di Verissimo per promuovere il cinepattone Poveri ma ricchissimi in cui recitano al fianco di Christian De Sica.

16 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Enrico Brignano a Verissimo

LUCIA OCONE: “HO UN’IDEA STRAORDINARIA PER LE DONNE”

Enrico Brignano insieme a Lucia Ocone sarà nel salotto televisivo di Verissimo e intervistato da Silvia Toffanin racconterà delle gustose anticipazioni sui suoi prossimi impegni con uno sguardo verso il cinepanettone, Poveri ma ricchissimi che dal 14 dicembre è nelle sale italiane. Si tratta del sequel del film campione di incassi del 2016, Poveri ma ricchi che vanta una cast eccezionale tra cui oltre a Brignano e Ocone vi è anche Christian De Sica, Lodovica Comello e Massimo Ciavarro. A distanza di un anno, vengono riproposte le avventure della famiglia Tucci che dopo aver vinto alla lotteria nel precedente film, ora è impegnata a tutelare la propria fortuna che è decisamente aumentata grazie alla bravura del più piccolo della famiglia. In una recente intervista a Radio 105 la popolare attrice Lucia Ocone ha parlato del suo ruolo nelle dinamiche della famiglia Tucci. Queste le parole dell’atrice: “Io ho un'idea straordinaria per le donne: eliminare le etichette dai cibi. Non voglio sapere le calorie perché mi viene ansia". Non solo politica con la storia del Brexit ciociaro, ma anche imprenditoria per i Tucci confessa la Ocone: "La cosa che riesce meglio ai Tucci è friggere così aprono un franchising. Lo slogan è: 'i supplì so' più croccanti se li friggi un po' ignoranti".

ENRICOMINCIO DA ME A TEATRO FINO AL 14 GENNAIO

Enrico Brignano però è protagonista non solo nelle sale ma anche al teatro con lo spettacolo Enricomincio da me, scritto insieme a Mario Scaletta e Riccardo Cassini che resta in scena all’Auditorium Conciliazione di Roma fino al 14 gennaio a cui sono state aggiunte altre due date. Si tratta di uno spettacolo in cui viene intrapreso un viaggio nel tempo, soffermandosi su di un’analisi attenta e precisa di alcuni eventi passati che lo hanno portato a condurre la vita che ora sta facendo. Inoltre nel suo spettacolo Brignano rinfresca brani storici della sua popolare comicità guardandosi tuttavia al suo interno per rinnovarsi e finalmente guardare al futuro. In una recente intervista Brignano ha però mostrato come nonostante abbia compiuto trenta anni di carriera non si senta arrivato, rivelando come lo spettacolo “è un mondo crudele, non dà mai certezze. Uno su mille ce la fa. Io vivo del mio mestiere, è una fortuna. Ma non è da tanto che sento di averla. Certo, vedere per tanti anni i teatri pieni mi fa dire, almeno, di essere diventato un attore”.

© Riproduzione Riservata.