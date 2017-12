Einar Ortiz e Michele Bravi/ Il duetto sulle note di Giudizi Universali di Samuele Bersani (Amici 17)

Einar Ortiz e Michele Bravi, il cantante e il tutor di Amici 17 protagonisti di un duetto, nel nuovo appuntamento con il pomeridiano, sulle note di Giudizi universali di Samuele Bersani.

16 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Einar Ortiz

Oggi, sabato 16 dicembre, alle 14 su canale 5, va in ona un nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici 17. Gli allievi si sfideranno per una nuova sfida a squadre tra quella del Fuoco e quella del Ferro che, durante la settimana sono state mescolate. Una delle prove di canto della nuova sfida a squadre permetterà ad Einar Ortiz, capitano della squadra del Ferro, di duettare con uno dei tutor della scuola ovvero con Michele Bravi. Quest’ultimo, sin dai suoi primi giorni all’interno della scuola di Amici 17 come tutor ha voluto incontrare Einar che, ai casting, si era presentato con il suo brano “Il diario degli errori”. Durante il primo incontro, Michele Bravi si è complimentato con Einar aiutandolo a tirare fuori tutto ciò che ha dentro. “Vederti commuovere cantando il mio brano è stato bellissimo, ti ringrazio”, ha detto Michele Bravi che ha poi cercato d’insegnare ad Einar non solo a cantare ma anche a raccontare le emozioni che vuole trasmettere con il testo della canzone. Il tutor ha immediatamente espresso la sua ammirazione per Einar a cui, nel corso della settimana, ha proposto un duetto.

IL DUETTO SULLE NOTE DI GIUDIZI UNIVERSALI

Einar Ortiz, dopo aver conquistato il pubblico che continua a regalargli il primo posto nella classifica di gradimento attraverso il televoto, ha conquistato anche Michele Bravi, colpito non solo dalla sua voce ma dalla sua determinazione e dal profondo rispetto per le persone con cui lavora. Per aiutare Einar a raccontarsi e non solo a cantare, Michele Bravi ha proposto al capitano della squadra del Ferro un duetto sulle note di Giudizi universali di Samuele Bersani. Nel corso della settimana, il cantante e il tutor hanno provato come se fossero due colleghi. Michele Bravi, infatti, ha fatto ascoltare ad Einar la sua versione del brano, con le parti già divise tra i due ma poi ha invitato Einar ad interromperlo proponendogli le sue idee. “Non vorrei essere d’intralcio”, ha detto con tutta la sua umiltà il tutor. Il duetto, già durante le prove, ha conquistato i fans. Farà lo stesso oggi pomeriggio?

