FABRIZIO FRIZZI/ Ritorno a L’Eredità: l’ex moglie Rita dalla Chiesa gli manda un messaggio che dice…

Fabrizio Frizzi in coppia a "L'Eredità" con Carlo Conti per tutta la stagione. Proseguirà il sodalizio tra i due dopo il ritorno alla conduzione di Frizzi in seguito a un grave malore

16 dicembre 2017 Fabio Belli

Fabrizio Frizzi

Proseguirà per tutta la stagione la doppia conduzione del quiz “L’Eredità”, che ha visto Fabrizio Frizzi tornare al timone dopo il malore che l’ha colpito lo scorso 23 ottobre. Una situazione che ha visto recuperare a tempo di record uno dei più storici conduttori Rai, che si è visto affiancato da Carlo Conti che ha preso in consegna la trasmissione durante la riabilitazione fisica di Frizzi. Insieme o alternati, Frizzi e Conti chiuderanno insieme la stagione televisiva a “L’Eredità”. Frizzi è apparso in buona forma dopo l’ischemia che l’ha colpito, mettendo la parola fine anche alle voci che si erano alimentate durante la sua assenza, con delle foto pubblicate su alcune settimanali che hanno causato grosse polemiche. Ad ogni modo, Frizzi ha ringraziato Conti, definendolo come un vero fratello maggiore, nonostante sia stato Conti, essendo più giovane, a chiamarlo su Instagram “fratellone”. Una coppia che potrebbe dunque raddoppiare le potenzialità de “L’Eredità”, che lo stesso Conti ha definito ancora grandissime, e che l’hanno spinto a riprendere subito la conduzione in attesa del ritorno di Frizzi.

GLI AUGURI DI RITA DALLA CHIESA

Vedere di nuovo Fabrizio Frizzi in piena forma è stato comunque un sollievo per tanti protagonisti del mondo dello spettacolo. A partire dall’ex moglie del conduttore, Rita Dalla Chiesa, che ha pubblicato un post su Instagram con un fotogramma della trasmissione della serata di venerdì che ritraeva assieme Frizzi e Conti, scrivendo: “Non c’è bisogno di parole... Grande Fabrizio, Grande Carlo!” Una prima apparizione era stata fatta da Frizzi in un altro storico programma della Rai, “La Prova del Cuoco”, con Antonella Clerici che è stata la prima a rallegrarsi per la ripresa rapida e quasi completa di Fabrizio Frizzi. Che ha affermato di stare ancora combattendo e di stare impegnandosi per ritrovare la completa forma e dimenticare il malore che l’ha costretto a uno stop che ha lasciato col fiato sospeso tutta Italia, ma che ha dimostrato anche il grande affetto che il pubblico gli ha tributato dopo tanti anni di carriera.

Non c’è’ bisogno di parole...Grande Fabrizio! Grande Carlo?? Un post condiviso da Rita Dalla Chiesa (@rita_dalla_chiesa_official) in data: 15 Dic 2017 alle ore 11:02 PST

© Riproduzione Riservata.