FEBBRE DA CAVALLO - LA MANDRAKATA/ Su Iris il film con Gigi Proietti (oggi 16 dicembre 2017)

Febbre da cavallo - La mandrakata, il film in onda su Iris oggi, sabato 16 dicembre 2017. Nel cast: Gigi Proietti ed Enrico Montesano, alla regia Carlo Vanzina. Il dettaglio della trama.

16 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST GIGI PROIETTI ED ENRICO MONTESANO

Il film Febbre da cavallo - La mandrakata va in onda su Iris oggi, sabato 16 dicembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola comica che è il sequel dell'omonimo film del 1976. A curarne la regia è Carlo Vanzina, che ha diretto anche la prima pellicola della saga. Rispetto al primo capitolo, la pellicola realizzata nel 2002 non ha certamente entusiasmato i fan delle gesta di Mandrake (Gigi Proietti) e Pomata (Enrico Montesano) ma ha tuttavia ottenuto un certo successo al botteghino, con un incasso che ha superato i 14 milioni di euro. Accanto a Proietti e Montesano, nel cast troviamo Nancy Brilli e Rodolfo Laganà. Carlo Buccirosso ha poi recitato nei panni di Antonio Faiella. L'attore comico napoletano è particolarmente noto per il sodalizio artistico che da diversi anni lo lega a Vincenzo Salemme. Nel 2017 ha preso parte a tre pellicole cinematografiche, ovvero Mamma o papà?, Ammore e malavita e Caccia al tesoro. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

FEBBRE DA CAVALLO - LA MANDRAKATA, LA TRAMA DEL FILM

Bruno Fioretti, alias Madrake, è un incallito frequentatore di ippodromi e grande scommettitore. Al contrario di quanto promesso alla sua nuova fidanzata, Bruno continua a scommettere ogni giorni sulle corse di cavalli in compagnia dei suoi soci Micione e L'ingegnere. Per i tre scommettitori patologici le cose iniziano a mettersi male. Dopo un'iniziale serie di scommesse andate a segno, cominciano sistematicamente a perdere. Un giorno, Mandrake nota la somiglianza tra due cavalli presenti nell'ippodromo. Il primo, chiamato Come va va, si classifica perennemente a fondo classico, mentre il secondo è Pokemon, un vero e proprio campione, di proprietà del conte de Blasi. Bruno decide di scambiare i due cavalli, iniziando a puntare su Come va va (che in realtà è Pokemon). A collaborare nel sistema truffaldino saranno poi anche l'ex fidanzata di Bruno ed Antonio Faiella. Sarà poi l'ex socio di Mandrake, Pomata, ad aiutare il suo vecchio amico a procurarsi i soldi necessari per mettere a segno la truffa. Alla fine il conte De Blasi scoprirà la verità, decidendo di non sporgere denuncia.

© Riproduzione Riservata.