FILIPPO MAGNINI/ Federica Pellegrini e doping dietro il suo clamoroso ritiro dal nuoto? (Verissimo)

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo e con i suoi tanti ospiti tra cui Filippo Magnini che Silvia Toffanin farà accomodare e intervisterà nel suo salotto televisivo.

16 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Filippo Magnini nello studio di Verissimo

“VOLEVO ASSOCIARE IL MIO ADDIO A UN BEL RICORDO”

Per la prima volta dopo il suo clamoroso ritiro dal nuoto, parla ai microfoni di Verissimo, Filippo Magnini. Il celebre nuotatore il 2 dicembre dopo aver vinto un bronzo nella categoria 200 stile libero a Riccione in occasione degli Assoluti Invernali ha spiazzato il pubblico annunciando il suo ritiro. Secondo le anticipazioni che girano sul web Filippo Magnini avrebbe rivelato di non aver detto niente a nessuno e di aver deciso tutto il giorno prima della gara. La sua intenzione era quella di associare il suo addio ad un bel ricordo e quale migliore occasione se non dopo aver vinto una medaglia. Tutto ciò però consapevole del fatto che si sarebbe potuto qualificare agli Europei senza grossi problemi: “Mi sarei qualificato agli Europei tranquillamente ma io la mia decisone l’avevo presa il giorno prima. La sera precedente pensavo più a quello che avrei detto che alla gara che dovevo fare”. Tuttavia nelle sue parole non manca un po' di sofferenza per la scelta fatta: “Mi manca l’odore del cloro, ma sono felice di aver fatto questa scelta nel momento giusto. Da quando ho lasciato il nuoto sono entrato in acqua un paio di volte. Ma ora faccio 1 chilometro, prima ne facevo 14!”

L’OMBRA DEL DOPING E LA FINE DELLA STORIA CON FEDERICA PELLEGRINI

Secondo molti la decisione di Filippo Magnini è arrivata in seguito al fatto che negli ultimi mesi sono cominciate a girare voci che associavano il suo nome al doping. Ai microfoni di Verissimo ha così dichiarato: “In Italia quando uno è indagato è già colpevole. Ma la giustizia ordinaria ha già chiarito tutto, dicendo che sono completamente estraneo ai fatti. Dal punto di vista penale è chiusa. La giustizia sportiva deve fare il suo corso. Ma sono molto sereno. L’accanimento è stato fatto perché mi chiamo Filippo Magnini e ho sempre lottato contro il doping. Penso di vincere la mia ennesima battaglia”. Inoltre ha avuto anche modo di parlare della sua storia d’amore con Federica Pellegrini: “E’ stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti. Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato. ede ha seguito la sua strada nel nuoto. Non era più sicura dell’amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita”.

© Riproduzione Riservata.